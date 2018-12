Paraliż komunikacyjny pod Warszawą. Podwykonawcy Astaldi zablokowali tory kolejowe

Paraliż komunikacyjny pod Warszawą

Przedsiębiorcy, który nie dostali pieniędzy od firmy Astaldi, wykonawcy odcinka Lublin-Dęblin, zablokowali przejazd kolejowy w miejscowości Parzniew. Ruch został wstrzymany przez trzy ciężarówki i traktor, które stanęły na środku torów. Pociągi zatrzymały się około pól kilometra od przejazdu. PKP uruchamia objazdy, pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Co ciekawe, podwykonawcy już miesiąc temu deklarowali gotowość do radykalnych kroków. Teraz, w czwartek 6 grudnia chwilę przed godziną 11, faktycznie doszło do blokady.

Zmiany w organizacji ruchu

Blokada oznacza ogromne problemy zarówno w ruchu pociągów ogólnopolskich, jak i podwarszawskich.

W związku z protestami społecznymi i zablokowaniem torów kolejowych od godz. 10:45 wstrzymany został ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Pruszków. Do odwołania wprowadzona została zmieniona organizacja ruchu pociągów Kolei Mazowieckich.

- informują Koleje Mazowieckie.

Pociągi będą kursować na odcinku Warszawa - Pruszków oraz Grodzisk Mazowiecki - Skierniewice. Na odcinku Pruszków - Grodzisk Mazowiecki wprowadzona została awaryjna zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi i autobusy będą kursować w odstępstwie od rozkładu jazdy pociągów. Opóźnienia mogą wynosić do 60 minut. Od godz. 11:15 wprowadzone zostaje honorowanie wszystkich ważnych biletów Kolei Mazowieckich - KM w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na całej sieci ich kursowania. Ponadto do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KM - PKP Intercity (w pociągach kategorii TLK i IC), na całej sieci kursowania pociągów KM.

Zmiany w połączeniach PKP. Co z pociągami?

Z problemami muszą się liczyć pasażerowie, których pociągi miały jechać Centralną Magistralą Kolejową. Ta jest zablokowana, a kolejarze musieli wytyczyć objazdy.

"Pociągi dalekobieżne kursują trasą zmieniona m.in. przez Radom" - informuje PKP. "Pociągi podmiejskie od Warszawy dojeżdżają do Pruszkowa. Dalej na odcinku do Grodziska Mazowieckiego wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Wprowadzone zostaje wzajemne honorowanie ważnych biletów pomiędzy przewoźnikami" - czytamy w komunikacie kolejarzy.

Dlaczego firmy protestują?

Podwykonawcy włoskiej firmy Astaldi, która zeszła z placu budowy kolejowego odcinka Lublin - Dęblin, w październiku zablokowali rondo w Żyrzynie. To strategiczny punkt na trasie Lublin - Warszawa. Wszystko dlatego, że Włosi zostawili polskie firmy bez pieniędzy, bo firma stoi na krawędzi bankructwa z powodu inwestycji w krajach, które przechodzą kryzys gospodarczy. Tak radykalny protest przyniósł efekty - PKP PLK, państwowa spółka, która podpisała umowę z Astaldi, zdecydowała się na uruchomienie procedury zabezpieczającej, która miała pozwolić na przelanie im pieniędzy. Jak twierdzi PKP, pieniądze wypłacono - tyle tylko, że podwykonawcy Astaldi twierdzą, że dostali tylko ułamek należnej kwoty.

Jedna z firm, która współpracując z Włochami wykonała roboty na ponad 7 milionów złotych, otrzymała dotąd niewiele ponad 300 tysięcy złotych. Inna wykonała prace na ponad dwa miliony - a dostała dotąd dwieście tysięcy - wynika z ustaleń dziennikarzy RMF FM.

Co z obwodnicą Warszawy i metrem?

Astaldi prowadzi w Polsce kilka inwestycji. Tą największą jest budowa drugiej linii warszawskiego metra. Tam Astaldi wspierana jest przez turecką firmę Gulermak. Na budowie metra opóźnień nie ma. Wręcz przeciwnie - odcinki na Targówku i Woli kończone są przed czasem. Przestojów nie ma także na Południowej Obwodnicy Warszawy.

Na Ursynowie Włosi budują 2,1 km tunel trasy ekspresowej S-2. Kiedy kłopoty mediolańskiej spółki stały się wiedzą powszechną, podwykonawcy pracujący przy budowie POW natychmiast zaczęli pytać o zabezpieczenie finansowe w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta w odpowiedzi niemal natychmiast wypłaciła im ponad 7 mln zł.