Park dinozaurów - rozrywka nie tylko dla dzieci!

Coraz częściej i coraz chętniej spędzamy wolny czas aktywnie, szukając ciekawych pomysłów na weekendowe wyjazdy, dobrą zabawę i niezapomniane przeżycia. Doskonałą propozycją dla całej rodziny może być wizyta w parku dinozaurów. JuraPark zlokalizowany w Bałtowie (wieś w województwie świętokrzyskim) to mnóstwo atrakcji i najprzyjemniejsza forma edukacji przez zabawę. W tym niezwykłym miejscu będziemy mieli możliwość spełnienia marzenia o podróży w czasie i stanięcia oko w oko z dinozaurami. Ale to nie wszystko! Przekonajmy się co na nas czeka w JuraParku i czy to dobry pomysł na weekend.