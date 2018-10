Park Marii Skłodowskiej-Curie na Ochocie zostanie poddany modernizacji [WIZUALIZACJE]

Park im. Marii Skłodowskiej-Curie zajmuje powierzchnię ok. 2 ha. Znajduje się na Ochocie pomiędzy ulicami Wawelską, Skłodowskiej-Curie, Hoffmanowej i Pogorzelskiego. W sąsiedztwie znajduje się Centrum Onkologii, budynki wojskowe, zabudowa mieszkaniowa a także instytuty Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

oraz Państwowej Akademii Nauk.

Park ma zachować swoją lokalną, kameralną specyfikę ale przy tym być miejscem różnorodnych aktywności i

międzypokoleniowych spotkań różnych grup użytkowników. Mieszkańcom biorącym udział w konsultacjach zależy by park przede wszystkim umożliwiał relaks i wyciszenie.

Park ma zostać podzielony na kilka stref:

strefa wejściowa z pomnikiem Marii

strefa relaksu i wody

łąka i wybieg

strefa sportu

plac zabaw

leśna polana

W parku ma pojawić się więcej ławek, leżaki, dodatkowe oświetlenie, tężnie, poidełka, toaleta. Odnowione ma zostać boiska do koszykówki, stworzone zostanie trawiaste boisko do siatkówki, powstanie też przestrzeń do grania w bule.

Zamiast dwóch małych placów zabaw powstanie jeden większy. W parku Marii Skłodowskiej-Curie zostaną też zasadzone nowe drzewa i krzewy.

Wypracowana podczas konsultacji koncepcja będzie podstawą do sporządzenia projektu przebudowy.