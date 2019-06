Park Moczydło, Warszawa. Otwarcie projektu za 25 mln zł już 15 czerwca. Odwiedziliśmy wyremontowany park wodny

Nowa odsłona Moczydła pokrywa się z projektem przedstawianym dwa lata temu przez wykonawcę remontu. To warte zauważenia, ponieważ efekty końcowe podobnych inwestycji często znacząco odbiegają od wizualizacji.

Nowe boiska i plac zabaw dla dzieci

Remont ośrodku Moczydło obejmował nie tylko wodne atrakcje. Zmodernizowano i rozbudowano 2 boiska plażowe (wym. 14x26 m) do siatkówki i jedno do piłki nożnej (wym. 28x37 m). Wzdłuż boisk pojawią się trybuny z 256 miejscami siedzącymi. Powstał również plac zabaw dla dzieci, którego otoczenie ma być wzbogacone o elementy małej architektury w postaci ławek parkowych. Zagospodarowanie terenów zieleni, poza uatrakcyjnieniem otoczenia, przyczyni się również do wzrostu liczby miejsc do plażowania.