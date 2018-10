Park of Poland. Domki jak z rajskich wysp i luksusowy hotel tuż obok wielkiego aquaparku

W Mszczonowie, 40 km od Warszawy, powstaje Park of Poland. Będzie to gigantyczny park rozrywki . W tej chwili budowana jest część wodna z 30 zjeżdżalniami, światem saun czy tropikalną wyspą. Więcej o Suntago (tak nazywa się park wodny) piszemy tutaj .

- Wioska Suntago Village będzie niezwykłym dodatkiem do oferty noclegowej parku. Domki typu Cabaña będą miały wszelkie niezbędne udogodnienia, zapewniając satysfakcjonujący i przyjemny pobyt dla gości w każdym wieku – powiedział Alex Kloszewski z Hotel Professionals Management Group, która odpowiada za bazę noclegową w Park of Poland. Domki mają zostać otwarte pod koniec 2019 roku, kilka miesięcy po inauguracji aquaparku.

Wraz domkami powstanie również plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania, recepcja oraz mini-sklep. W kolejnej fazie w Mszczonowie stanie sto kolejnych domków. - Dla wielu gości pobyt w Park of Poland może być częścią dłuższej podróży, dlatego też chcemy zaoferować im komfortowy pobyt dla całej rodziny w Suntago Village. Cieszymy się, że goście będą mogli dłużej cieszyć się tropikalnym klimatem – powiedział Idan Greidinger, prezes inwestora - Park of Poland. Domki to nie jedyny obiekt noclegowy planowany na terenie parku. Powstanie również czterogwiazdkowy hotel z 240 pokojami, który zostanie otwarty w 2020 roku.