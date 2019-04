Park of Poland. Największy park wodny w Europie z 32 zjeżdżalniami powstaje pod Warszawą. Będzie gotowy jeszcze w tym roku

Park of Poland. Kiedy otwarcie?

Wodne miasteczko budowane jest zgodnie z planem. Pod koniec zeszłego roku wywiercono odwiert termalny o głębokości 2 km. Ciepła woda o temperaturze 34 stopni będzie wykorzystywana w niektórych basenach. Zimą zakończono również prace fundamentowe. Budynek wystrzelił w górę. Budowa jest tym bardziej imponująca, że rozciąga się na kilkaset metrów. Na jeszcze większym obszarze można zaobserwować elementy wyposażenia, w tym wielkie zjeżdżalnie.

Park of Poland to zdecydowanie większy projekt niż park wodny. Podzielono go na kilka etapów. Jako pierwszy powstaje Suntago - czyli wodne miasteczko. "Otwarcie jest planowane jeszcze w tym roku" - dowiedzieliśmy się z biura prasowego Park of Poland. W tym samym czasie gotowych będzie pierwszych sto modułowych domków wypoczynkowych typu Cabaña. W kolejnych latach ich liczba się się podwoi, a do tego obok aquaparku stanie (2021) czterogwiazdkowy hotel z przestrzenią konferencyjną.

W kolejnych latach planowana jest budowa drugiego hotelu (5-gwiazdek) oraz pierwszego polskiego parku tematycznego, a także galerii handlowej. Dwa lata temu, gdy Mooky Greidinger z Global City zapowiadał pierwszą inwestycję niektórzy łapali się za głowę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem i deklaracjami przyjętymi w 2017 roku. Przypomnijmy, że wtedy Greidinger w rozmowie z naszemiasto.pl powiedział o kolejnym etapie - którym ma być budowa polskiej Doliny Krzemowej, czyli centrum biznesu i innowacji.

Suntago budowane jest 40 km od Warszawy, niedaleko drogi ekspresowej S8. W odległości 25 kilometrów planowany jest Centralny Port Komunikacyjny. Prawdopodobnie część klientów będzie korzystała z tego węzła komunikacyjnego, który za 8-10 lat połączy całą Polskę (koleje) z Europą i innymi kontynentami (lotnisko). Czy bliskość węzła oraz pomysł Global City (firma zarządza m.in. Cineworld oraz centrami handlowymi) sprawi, że Wręcza stanie się polskim Palo Alto?

