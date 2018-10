Park Rozrywki Energylandia - doskonałe miejsce dla wycieczek szkolnych i grup zorganizowanych!

Wycieczka szkolna do Energylandii? Dzieci będą zachwycone!

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze to prawdziwy raj dla dzieciaków. Ogrom możliwości zabawy, mnóstwo atrakcji, a dodatkowo ciekawe i bajkowe noclegi - to wszystko sprawia, że taki wyjazd na pewno pozostanie w ich głowach na bardzo długo. W Energylandii na dzieciaki czeka mnóstwo zabawy, przykładem jest cała strefa familijna parku.

Na pewno frajdę sprawią im znane wszystkim samochodziki, które w parku kryją się pod nazwą Formuła Autodrom. Atrakcja ta, to frajda nie tylko dla dzieci ale i dla opiekunów! Jak wiadomo w jeździe samochodzikami nie chodzi o samą jazdę, ale i możliwość zderzenia się z innymi i wyścigi. To fajna dawka zabawy i adrenaliny!

Ciekawą atrakcją jest również Roller Coaster Boomerang. Jego dynamiczne zakręty, zaskakujące wzniesienia i umiarkowana prędkość, sprawiają, że doskonała atrakcja dla dzieci w wieku szkolnym. Co ciekawe, nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ kolejka ta porusza się w dwóch kierunkach - do przodu i do tyłu, jak bumerang!

W Parku znajdzie się też coś dla tych, którzy lubią się bać, mowa o atrakcji Monster Attack. Bardzo przypomina znany wielu z nas od dzieciństwa dom strachów. To fajna dawka adrenaliny dla starszych dzieci. Przejażdżka odbywa się w ciemności, więc tor jazdy jest zupełnie nieznany co potęguje wrażenia, a dodatkowo w tunelu czeka na was efektowna scenografia i laserowe pistolety!

Również maluchy znajdą w Energylandii coś dla siebie! Przykładem jest kolejka Mars Coaster znajdująca się w strefie familijnej parku. Nachylenia kolejki są umiarkowane i dostosowane do dzieci, podobnie jest z prędkością. Zabawne ufoludki na trasie przejazdu na pewno umilą dzieciom przejażdżkę tym coasterem! Kolejną propozycją dla młodszych dzieci jest kolejka widokowa samolociki. Podróż nią to trochę spełnienie marzeń o byciu pilotem, co na pewno sprawi dzieciom sporo frajdy. Atrakcja ta w sam raz nadaje się na wypoczynek (polecamy również rodzicom i opiekunom!) a przy tym można poczuć się jak na ruchomym tarasie widokowym i podziwiać otaczającą Energylandię panoramę!

Nauka przez zabawę!

Nie od dziś wiadomo, że najlepsze wyniki nauki przychodzą wtedy, gdy zostaniemy w jakiś szczególny sposób zainteresowani danym tematem. Dlatego też, nauka poprzez zabawę i doświadczenie to świetny sposób na przyswojenie wiedzy. Naprzeciw temu wychodzi kilka atrakcji Parku Rozrywki Energylandia! Dzięki nim wycieczka szkolna będzie nie tylko świetną zabawą, ale i cenną lekcją, z której dzieci wyniosą również wiedzę.

Pierwszym przykładem atrakcji, która wpisuje się w nurt nauki przez zabawę jest Planetarium. W jej wnętrzu starsze dzieci, młodzież, ale i dorośli mogą zgłębić tajemnice kosmosu! Dodatkową atrakcja jest również możliwość obejrzenia filmu dotyczącego historii lotnictwa. Planetarium to przestronna sala z wygodnymi fotelami, dzięki czemu podróż w inne galaktyki będzie jeszcze przyjemniejsza!

Nie lada atrakcją dla dzieci będzie również powstająca w 2018 roku tak zwana Wioska Wikingów. Jest to jeden z kilku tematycznych zakątków parku, zaaranżowany na pradawny gród Wikingów. To nic innego jak żywa lekcja historii tych wojowników i niezwykła okazja do poznania ich obyczajów. Odwiedziny w wiosce będą dla dzieci na pewno fajną przygodą i okazją do tego, aby poczuć się jak w wehikule czasu i przenieść się kilkaset wstecz.

Wioska Wikingów to nie jedyna magiczna wioska w Energylandii. Drugą z nich jest tak zwana wioska szwajcarska, która powstała w 2017 roku. Jest to niezwykle klimatyczna rekonstrukcja szwajcarskiej, przytulnej miejscowości. Magiczny i pełen uroku skwer, dekoracje, konstrukcje i budynki sprawią, że zarówno dzieci jak i dorośli poczują klimat alpejskiego miasteczka oraz poznają kulturę mieszkańców szwajcarskich prowincji. To niezwykła okazja obcowania z obyczajami i kuchnią tamtego regionu, a wszystko to w podkrakowskim Zatorze!

Pomarańczowy to kolor jesieni i ...Halloween!

Park Rozrywki Energylandia przygotował również nie lada gratkę dla miłośników święta Halloween! W terminie od 18 do 28 października 2018 roku oferuje swoim gościom wydarzenia pod szyldem “Halloween Time”. Co czeka odwiedzających park w tym okresie? Na pewno 10 dni świetnej zabawy podczas inauguracji słynnego na cały świat święta duchów i dyni. Park w tym okresie zamieni się w klimatyczną wioskę, wyjątkowe stylizacje i dekoracje nawiązujące do tego święta pozwolą niezapomniane emocje oraz na poczucie na własnej skórze mrocznego klimatu Halloween! Przygotujcie się na widok czarownic, czarnych kotów i duchów, które przez 10 dni będą gościć w Energylandii. Na gości czekać będą również tematyczne konkursy, zabawy i animacje, oraz mnóstwo niespodzianek na całym terenie parku.

Na zakończenie “Halloween Time” czyli 27 października, planowana jest wielka impreza o nazwie “Halloween Night”, która potrwa do północy. Na pewno nie zabraknie wtedy atrakcji, mrocznych klimatów i wszechobecnych widowisk oraz zabawy przy muzyce w klubie Energy 2000. Wycieczka szkolna w okresie Halloween Time to na pewno oryginalny i ciekawy sposób na spędzenie czasu z dziećmi. Oczywiście wspomniana impreza dotyczy tylko dorosłych, więc można by powiedzieć, że w okresie od 18 do 28 października, w Energylandii każdy znajdzie coś strasznego dla siebie! Po więcej szczegółów zapraszamy na nasz Fanpage w serwisie Facebook oraz na stronę wydarzenia, dostępną tutaj.

Integracja firmowa w Energylandii - czemu nie!

Szef każdej firmy pragnie, aby jego pracownicy wykonywali swoje obowiązki jak najlepiej i jak najbardziej efektywnie. Nie od dziś wiadomo też, że atmosfera w pracy pomiędzy pracownikami, jak również pomiędzy pracownikami a przełożonym jest niezwykle istotna. Dlatego też tak ważne są wyjazdy integracyjne, zarówno w małych firmach jak i dużych międzynarodowych korporacjach. Energylandia to jedna z ciekawszych opcji na wyjazd integracyjny. Na pewno szaleństwa w Parku przyczynią się do wzmocnienia więzi, a zaplecze bankietowe i konferencyjne pozwala na połączenie wyjazdu integracyjnego i możliwości wieczornych spotkań z dawką wiedzy podczas szkoleń w ciągu dnia. Być może wyjazd firmowy do Parku Rozrywki brzmi dość oryginalnie, ale na pewno pozwoli na przeżycie niezapomnianych emocji i na spędzenie miło i efektywnie czasu ze swoimi współpracownikami i przełożonymi.

Energylandia dla każdego!

Atrakcje Energylandii to nie tylko propozycja dla rodzin z dziećmi czy grup znajomych. To także ciekawa alternatywa dla wycieczki szkolnej czy firmowego wyjazdu integracyjnego. Uczniowie w parku znajdą mnóstwo rozrywki, jak i zabawy połączonej z nauką. Firmy znajdą czas na relaks, spore dawki adrenaliny w strefie ekstremalnej, ale i zaplecze bankietowo-konferencyjne, co pozwoli z wyjazdy integracyjnego uczynić wyjazd sprzyjający nie tylko atmosferze w firmie, ale i wiedzy i poszerzaniu umiejętności pracowników i pracodawców. Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę: energylandia.pl