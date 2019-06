Park SGGW, Warszawa. Mieszkańcy Mokotowa domagają się otwarcia zielonej przestrzeni. Uda się?

Park SGGW, Warszawa. Mieszkańcy Mokotowa domagają się otwarcia zielonej przestrzeni Google Streetview

Park SGGW, Warszawa. Po zachodniej stronie Alei Niepodległości, między dwoma wejściami do stacji metra Pole Mokotowskie znajduje się ogrodzona wielkim płotem zielona część dzielnicy. Mieszkańcy Mokotowa domagają się jej otwarcia i jak twierdzą, jest to zaniedbany park należący do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.