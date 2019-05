Park Wodny Moczydło. Otwarcie kompleksu basenów już w czerwcu. Jak wygląda zmodernizowany obiekt? Zobaczcie najnowsze zdjęcia [ZDJĘCIA]

Park Moczydło jest remontowany od 2017 roku. Ośrodek nie przechodził gruntownej przebudowy od lat 60., czyli od otwarcia, dlatego miasto przeznaczyło 26 milionów złotych, by ulepszyć największy w Warszawie kompleks basenów odkrytych. Rewitalizacja Moczydła jest już na ostatniej prostej, co możemy zobaczyć na najświeższych zdjęciach obiektu. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.