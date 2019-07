Parking na Bemowie opustoszał w magiczny sposób. Kilkaset samochodów rozpłynęło się w powietrzu

Z parkingu korzystali także mieszkańcy Górczewskiej, Narwiku czy Klemensiewicza. Bezpłatny parking przyciągał coraz więcej chętnych. To sprawiało, że klienci galerii handlowej zbudowanej wokół Tesco mieli problemy ze znalezieniem miejsc do parkowania, pomimo że osób wewnątrz obiektów handlowych było niewiele. Zarządzający terenem zdecydowali się na ucywilizowanie zasad parkowania i wprowadzili opłaty.

3 godziny (raz dziennie) - bezpłatnie, po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego w parkomacie i pobraniu biletu

Pierwsza płatna godzina - 3 zł

Każda kolejna godzina - 3 zł

Opłata za postój bez ważnego biletu - 100 zł

Abonament miesięczny w godz. 7-19 - 80 zł

Abonament miesięczny 24 h - 130 zł

Nowy operator parkingu zaznaczał w lokalnie kolportowanych komunikatach, że liczba abonamentów będzie ograniczona. Można było zakładać, że będzie to co najwyżej połowa dostępnych miejsc, a to przy ogromnym obłożeniu parkingu, mogło oznaczać duże problemy dla mieszkańców Jelonek, ponieważ miejsc postojowych w tym regionie miasta jest niewiele.

Tymczasem od czerwca parking przed Tesco na Górczewskiej opustoszał. Problemy ze znalezieniem miejsc do parkowania przez klientów skończyły się, a na powierzchni do parkowania obecnych jest co najwyżej kilkadziesiąt aut. Wcześniej ta liczba w szczytowych momentach zbliżała się do tysiąca.