Parkingi modułowe w Warszawie. Przenośne konstrukcje mogą niebawem pojawić się na Woli

O tym pomyśle było głośno dwa lata temu. Wówczas Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji wielopoziomowych parkingów modułowych , które mogą być montowane w zależności od potrzeb, w różnych punktach Warszawy, a następnie demontowane i przenoszone w nowe miejsce. Jak czytamy w komunikacie z 27 września 2017r.: - Parkingi będą miały od dwóch do czterech kondygnacji. Będą się składać z następujących elementów: moduły z miejscami postojowymi (trzy standardowe miejsca parkingowe lub miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych , matek z dziećmi, motocykli) i drogami manewrowymi, moduły pochylni umożliwiające poruszanie się pojazdów pomiędzy poziomami, moduły klatki schodowej oraz pojedyncze moduły uzupełniające tj. toalety i pomieszczenia techniczne. Po tym komunikacie temat ucichł i powrócił dopiero pod koniec grudnia 2018 roku.

To będzie nowość w systemie komunikacyjnym stolicy - informowało ZTM w 2017 roku.

Pierwsze parkingi na Woli?

Do sprawy wrócił Burmistrz Dzielnicy Wola, Krzysztof Strzałkowski. Podczas sesji, która odbyła się 4 grudnia 2018 roku, zapowiedział, że w dzielnicy nie powstaną parkingi typu P+R, za to pojawią się parkingi modułowe, które mają pomóc rozwiązać problem braku miejsc parkingowych. Jak informuje portal tustolica.pl i Radio Kolor - Zarząd dzielnicy Wola już wystosował odpowiednie pismo do ZTM-u i zaproponował sześć różnych lokalizacji, m.in. przy ul. Jana Olbrachta i wzdłuż ul. Okopowej.