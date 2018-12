Parkingi w Mordorze. Gdzie zaparkować na Postępu, Domaniewskiej i Konstruktorskiej?

Parkingi w Mordorze

W okolicach ulicy Domaniewskiej, Marynarskiej, Konstruktorskiej i Postępu pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, a jak na drożdżach wyrastają tam nowe przestrzenie biurowe, co niestety nie idzie w parze z rozwojem infrastruktury. Znalezienie wolnego miejsca już po godzinie 7:30 graniczy z cudem, a wolne miejsce to jak wygrana w lotto. Kierowcy korzystają z każdego dostępnego miejsca, niejednokrotnie nawet łamiąc przepisy, a straż miejska w tej okolicy zbiera regularne żniwo. Nagminne jest parkowanie w drugim, a nawet trzecim rzędzie, blokując inne pojazdy, i zostawianie za szybą samochodu kartki z numerem telefonu. Jeśli przyjechaliście na Domaniewską przed 7 rano i zajęliście dobre miejsce, o 15 najprawdopodobniej będziecie musieli wykonać przynajmniej jeden telefon z prośbą o przeparkowanie blokującego Was samochodu.

Gdzie zaparkować na Domaniewskiej?

Tymczasem sytuacja nie jest wcale tak dramatyczna, jak mogłoby się wydawać, bo w okolicy Domaniewskiej niemal każdy wolny plac został zamieniony w prywatny parking - należy jednak liczyć się z tym, że jeśli chcemy zaparkować w komforcie i mieć pewność, że miejsce będzie na nas czekać, musimy sięgnąć do kieszeni. Listę parkingów w Mordorze znajdziecie klikając w przycisk poniżej.