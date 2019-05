Parkometry Wola. Strefa płatnego parkowania zostanie rozszerzona?

Parkometry na całej Woli?

Mieszkańcy Woli od lat narzekają na to absurdalne, ich zdaniem, rozwiązanie. Nie rozumieją dlaczego po jednej stronie ulicy można zostawić samochód za darmo, a już po drugiej (gdzie zabudowa jest przecież taka sama) kosztuje to 3zł za godzinę. Wiele wskazuje jednak na to, że problem mieszkańców wkrótce zostanie rozwiązany.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg, który ma doprowadzić do rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Woli i na Pradze Północ: "Przeprowadzenie badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze dzielnic Wola i Praga Północ".

Warszawski ratusz nie ogłosił jeszcze oficjalnej decyzji. - Najpierw muszą powstać badania, analiza zasadności wprowadzenia płatnego parkowania na Woli i Pradze Północ. Potem trzeba będzie stworzyć projekt zmian w organizacji ruchu.Niezbędne są również konsultacje z mieszkańcami. Ze wszystkim chcielibyśmy zdążyć do końca tego roku. Jesteśmy na etapie przetargu, na razie trudno powiedzieć jaka będzie decyzja radnych - podkreśla Karolina Gałecka, rzeczniczka drogowców.

Miasto Jest Nasze idzie o krok dalej...

Analiza ma objąć część dzielnicy pomiędzy pomiędzy Towarową i Okopową a trasą Prymasa Tysiąclecia. Parkometry znalazłyby się na całym Czystem, Młynowie i Powązkach. Płatnym parkowaniem byłyby w całości objęte takie ulice, jak Siedmiogrodzka, Prądzyńskiego, Kolejowa, Skierniewicka i Płocka. Poza strefą pozostałyby okolice stacji metra Księcia Janusza i Ulrychów oraz okolice parków Moczydło, Sowińskiego i Szymańskiego, cmentarza Powstańców Warszawy czy też bazaru na Kole.