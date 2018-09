Parkowanie na chodniku: Kierowco! Zostaw 1,5 m na chodniku dla osoby niepełnosprawnej. Niezwykły apel do łamiących przepisy [ZDJĘCIA]

Wetknięta za wycieraczkę samochodu kartka, na niej napis: "Proszę zostawić 1,5 m na chodniku na przejazd osoby niepełnosprawnej. Dziękuję". Poniżej - narysowane długopisem serce. Taki widok przykuł uwagę jednego z naszych czytelników (zdjęcia znajdziecie w galerii).

Niby nic niezwykłego - prośba do kierowcy, by zostawiając swój samochód na chodniku, postarał się nie utrudniać dodatkowo życia ludziom, którzy i tak na co dzień napotykają na swojej drodze liczne przeszkody.

Przywykliśmy jednak do tego, że o miejską przestrzeń toczy się zażarta walka, a kierowcy, którzy rozpychają się na chodnikach, najczęściej kończą z wulgarnymi naklejkami na samochodach. "Karne ku**sy" nie oduczyły kierowców łamania przepisów. Może więc trafi do nich taka życzliwa prośba? Jak myślicie?

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, parkowanie w niedozwolonych miejscach zwykle karane jest mandatem, blokadą na koło lub odholowaniem pojazdu. Parkując na chodniku, kierowca powinien zostawić do użytku minimum 1,5 m szerokości chodnika. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu.

"

"