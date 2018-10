Parkowanie w Warszawie. Mieszkańcy Woli idą na wojnę z "przyjezdnymi". Będą specjalne identyfikatory

Sprawa dotyczy czterech podwórek na Woli:

- al. "Solidarności", ul. Żelazna, ul. Nowolipie, al. Jana Pawła II.

- ul. Piaskowa 7, 9, 11.

- ul. Dzielna 15, 15A, ul. Nowolipki 26, 28, 28A, 28B, 30, 32, 34.

- al. Jana Pawła II, ul. Elektoralna, ul. Biała, ul. Ogrodowa.*

- Są to osiedla znajdujące się w obrębie strefy płatnego parkowania. To właśnie z tych podwórek dostawaliśmy najwięcej zgłoszeń, że kierowcy parkują tam, żeby uniknąć płacenia. Z tego powodu mieszkańcy nie mają gdzie parkować, śmieciarka nie ma jak przejechać. Są to bardzo prozaiczne problemy, ale uciążliwe dla mieszkańców. Szukamy rozwiązania które pomoże ten problem wyeliminować – powiedział nam Mariusz Gruza, rzecznik dzielnicy Wola.

Dzielnica zebrała uwagi od mieszkańców oraz Wspólnot. Następnym krokiem mają być konsultacje ze strażą miejską. Potem, na spotkaniu z mieszkańcami, zaproponowana zostanie formuła programu oraz wygląd identyfikatorów. Póki co wiadomo tylko, że będą one wydawane bezpłatnie. - Chcemy do końca roku wprowadzić ten program w życie. Jest to program pilotażowy i w zależności od tego jak to się będzie sprawdzać, będziemy próbowali wdrożyć go w innych miejscach – dodaje Gruza.

Parkowanie w Warszawie - historia z Ursynowa

Mieszkańcy Woli idąc na wojnę z „przyjezdnymi” kierowcami poszli śladem spółdzielni „Jary” na Ursynowie. Tam sprawa wywołała prawdziwą burzę na Facebooku. Można przypuszczać, że na Woli emocje będą równie duże.