Parkowanie w Warszawie. Samochody naszpikowane kamerami ruszają na ulice. Od września podwyżka cen za parkowanie

System porówna lokalizację wykonanych zdjęć z bazą płatnych miejsc postojowych, a następnie zweryfikuje, czy dany pojazd ma opłacone parkowanie. Jeżeli nie – kierowca otrzyma pocztą wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej. Kontrola będzie wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki: np. pojazdy, których kierowcy właśnie poszli do parkomatu.

Aktualnie trwają przygotowania do podpisania umowy. Po tym etapie wykonawca będzie miał 3 miesiące na dostarczenie pojazdów i systemu. Pierwsze e-patrole powinny wyjechać na stołeczne ulice jeszcze w tym roku. Ratusz przekonuje, że większa skuteczność kontroli jest w interesie wszystkich warszawiaków. Pieniądze zebrane w strefie trafiają do miejskiej kasy, z której remontowana, modernizowana i budowana jest m.in. infrastruktura drogowa. Dziennie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego korzysta ok. 140 tys. samochodów. W 2018 roku wpływy z opłat za parkowanie wyniosły 100 mln zł.

Warto pamiętać, że wkrótce cennik stref płatnego parkowania w Warszawie ulegnie zmianie. We wrześniu, w życie wejdą zmiany dotyczące ustawy o drogach publicznych. Co prawda nie dadzą one samorządom prawa do całkowicie swobodnego ustalania wysokości kary za brak opłaty za postój, ale pozwolą na podwyższenie dotychczasowych stawek.

Ministerstwo nie zapisało w ustawie konkretnej maksymalnej wysokości tej opłaty. Kwota ta nie będzie mogła jedynie przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 2250 zł miesięcznie. To oznacza, że kary za brak biletu parkingowego w płatnej strefie mogą od września urosnąć do 225 zł. Dzisiaj jest to zaledwie 50 zł. Nie ma jednak pewności, czy Rada Warszawy na taką podwyżkę się zdecyduje. Ma to być przedmiotem analizy i dyskusji w najbliższych miesiącach.

