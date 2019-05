Parkowanie, Warszawa. Zapłacimy za parking bez chodzenia do parkomatu. Jak działa mobiParking?

- Z radością informujemy, że SkyCash wygrał postępowanie przetargowe na obsługę płatności mobilnych za parkowanie w Warszawie. W dniu 2 maja br. podpisana została odpowiednia umowa pomiędzy SkyCash i Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie, która zakończyła wielomiesięczne postępowanie. Dzięki niej, użytkownicy SkyCash jako jedyni będą nadal mogli zdalnie, wygodnie, bez szukania parkomatów, płacić za postój w Warszawie - poinformowali e-mailowo przedstawiciele firmy zajmującej się wirtualną sprzedażą m.in. biletów komunikacji miejskiej.

Jak skorzystać z mobiParkingu w Warszawie? Oto instrukcja:

Krok 1: Rejestracja

Należy założyć konto w aplikacji SkyCash i dodać do niego numer rejestracyjny pojazdu i miasto, w którym chcemy zaparkować. Można wybrać różne sposoby parkowania w zależności od swoich preferencji. Zdarza się, że podróżujesz różnymi samochodami? Nic nie szkodzi, w SkyCash możesz dodać kilka numerów do swojego konta. To bardzo proste. W związku z obowiązującym prawem dot. "prania pieniędzy" konto w aplikacji należy weryfikować podając swoje dane. Jeśli posiadaliście je już wcześniej aktywacji można dokonać przez stronę: aktywacja.skycash.com.

Krok 2: Identyfikator

Odwiedź najbliższe biuro związane ze strefą płatnego parkowania i poproś o bezpłatną naklejkę. Jej miejsce to prawy dolny róg przedniej szyby Twojego auta.

Identyfikator można pobrać ze strony skycash.com, wydrukować i umieścić za szybą. - Jeśli goni Cię czas, po prostu zostaw za nią kartkę z napisem "MOBIPARKING" - podkreślają właściciele firmy.