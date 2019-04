Patrycja Markowska szczerze: o pracy z tatą Grzegorzem Markowskim i ich wspólnej płycie "Droga", o duetach, o życiu prywatnym [Wywiad wideo]

Pierwsza wspólna płyta Patrycji i Grzegorza Markowskich stał się hitem ostatnich miesięcy. Singiel "Na szczycie” nagrany we współpracy z chórem Sound’n’Grace, ma już ponad 350 tysięcy wyświetleń na YouTube! A utwór “Lustro” podbija listy przebojów.

Grzegorz Markowski, frontman zespołu Perfect i jeden z najpopularniejszych rockowych głosów w kraju mówi o płycie "Droga": Lubię przytulać ludzi. Kocham przytulać dźwięki. Szczególnie wśród przyjaciół. Ta płyta to takie przytulisko. Wszyscy dali to co najcenniejsze, czyli talent i wrażliwość.

Patrycja Markowska, jurorka i trenerka w programie The Voice of Poland, ciepło wspomina pracę z Marcinem Sójką, laureatem ostatniej edycji. - Jestem najszczęśliwsza na świecie, że on wygrał The Voice. Marcin ma głos na miarę Whitney Houston czy Steve Wondera.

Album Patrycji i Grzegorza Markowskich to połączenie muzycznych eksperymentów z dobrze znanym nam rockowym brzmieniem. W trzynastu utworach nie zabraknie bluesa, mocnych, gitarowych partii i kilku niespodzianek.

Płyta "Droga"

1. Na szczycie

2. Aż po horyzont

3. Droga

4. Pan pożarów i Pani burz

5. Nocy na złość

6. Kontrablues

7. Z daleka sobie patrzę

8. Echem zostawimy ślad

9. Lustro

10. Coraz mniej

11. Deja vu

12. Napój złotawy

13. Zawsze będę tu

Już 13 kwietnia 2019 r. odbędzie się specjalny koncert. W łódzkiej Atlas Arenie artyści zagrają utwory z najnowszej płyty “Droga”, oraz swoje największe przeboje. Na jednej (obrotowej!) scenie zobaczymy Patrycję Markowską z zespołem, Grzegorza Markowskiego i zespół Perfect w pełnym składzie.