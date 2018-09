Patryk Jaki wystąpił w teledysku. Raper HCR nagrał utwór "Stałem pod blokiem", inspirowany historią kandydata PiS na prezydenta Warszawy

Z pozoru to kolejny utwór o życiu na osiedlu. „Stałem pod blokiem, to takie życie, co z każdej porażki robi tysiące zwycięstw. (…) To jest mój sztorm, to moja jest droga, od najmłodszych lat mówiłem, żeby głowy w piach nie chować” - rapuje artysta o pseudonimie HCR.

Słuchając tekstu nie sposób domyślić się, że nagranie powstało na potrzeby kampanii Patryka Jakiego. Wątpliwości rozwiewa jednak sam twórca. "Zainspirował mnie Patryk Jaki. Chłopak, który wychował się na blokach i postawił się warszawskiej mafii. Walczy o słabszych ludzi z całym aglomeratem medialnym i finansowym. Oni mają pieniądze - on ma wartości" - pisze HCR.