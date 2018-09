Patryk Jaki zapowiada budowę 19. dzielnicy Warszawy. Wśród obietnic też zielone biurowce, filtry i strefy relaksu [WIZUALIZACJE]

Dzielnica Przyszłości, czyli 19. dzielnica Warszawy, wg Jakiego miałaby powstać wzdłuż Wisły. - To wielki niewykorzystany potencjał naszego miasta - powiedział kandydat na prezydenta stolicy. Według niego to prawie 800 hektarów pod inwestycje, ale nie tylko. To także rezerwaty przyrody, które należy chronić. - W tej dzielnicy będziemy chcieli stworzyć instytucję odpowiedzialną za ochronę natury - powiedział. W planach Jakiego jest utworzenie "autonomicznych, ekologicznych budynków" na terenie poprzemysłowego Żerania w bliskim sąsiedztwie chronionych terenów. Wizualizacje tych budynków możecie znaleźć w galerii powyżej.

Jaki uważa, że inwestować można nie tylko na Żeraniu, ale również na terenie dawnej Fabryki Domów Stare Świdry, nieopodal mostu Grota, na błoniach stadionu narodowego, w Porcie Czerniakowskim oraz na terenach w pobliżu Mostu Siekierkowskiego. - To niewykorzystane zasoby Warszawy, panuje tam bałagan - powiedział na konwencji. - W tym miejscu skończymy, z budowaniem szklanej pustyni. Zaplanujemy wszystko od początku do końca tak, aby budynki mieszkalne i usługowe korespondowały z infrastrukturą socjalną, ekologiczną, zieloną i komunikacyjną. Tak dziś myślą nowoczesne miasta na świecie. I nikomu nie przyjdzie do głowy, aby tę dzielnicę nazwać "Mordorem".

Dzielnica Przyszłości Jakiego ma posiadać także obszary, w których będzie testować się najlepsze rozwiązania na świecie nazywane przez Jakiego tzw. living lab. Poza tym na jej terenie mają znaleźć się miejsca rekreacyjne (baseny), kulturalne, a także m.in. nowoczesny "smart parking" czy filtry oczyszczające powietrze. - Chcemy uruchomić transport wodny. Zależy nam na niskoemisyjnej i zeroemisyjnej komunikacji publicznej - dodał Jaki.

Jeśli chodzi o usprawnienie komunikacji w Warszawie, kandydat pokłada wielkie nadzieje w uruchomieniu "elektronicznego sterowania ruchem". Powołując się na londyńskie rozwiązanie, wg niego korki mógłby zmniejszyć system, dzięki któremu możliwe będzie m.in. wcześniejsze rezerwowanie miejsca parkingowego.

Całe wystąpienie Patryka Jakiego możecie obejrzeć tutaj: