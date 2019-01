Paweł Adamowicz nie żyje. Prezydent Gdańska zmarł w szpitalu UCK 14.01.2019 po ataku nożownika

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje

Do ataku nożownika, do którego doszło w niedzielę, 13 stycznia, podczas finału WOŚP na scenie. 27-letni mężczyzna, wcześniej karany i wypuszczony niedawno z więzienia, wbiegł na scenę z nożem i kilkukrotnie ugodził prezydenta na oczach tłumu mieszkańców. Paweł Adamowicz natychmiast został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie przeszedł trwającą ponad 5 godz. operację.

Paweł Adamowicz zmarł wskutek obrażeń

Wskutek masywnego, wielonarządowego urazu (narządów klatki piersiowej - serca, naczyń krwionośnych, przepony oraz narządów jamy brzusznej – jelit, wątroby) prezydent stracił mnóstwo krwi. Przetoczono mu jej ok. 20 litrów. Po operacji był podłączony do aparatury monitorującej jego parametry życiowe, oddychać pomagał mu respirator. Niestety, po długiej walce nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych.

Śmierć Pawła Adamowicza wstrząsnęła mieszkańcami Gdańska

Paweł Adamowicz był prezydentem stolicy Pomorza od 21 lat. Ostatnie wybory samorządowe wygrał w drugiej turze z kandydatem PiS Kacprem Płażyńskim. Adamowicz po raz pierwszy startował w nich bez poparcia PO, z list własnego komitetu Wszystko dla Gdańska.