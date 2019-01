Paweł Adamowicz po operacji w UCK! Stan prezydenta bardzo ciężki. "Najbliższe godziny będą decydujące"

aktualizacja, 14.01.2019, godz. 11:15

- Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, pewnie wiele osób dziś nie spało. To była bardzo trudna noc. Chciałabym przekazać jak najlepsze informacje. Ale na razie sytuacja jest bez zmian. W tej chwili prezydenta zastępuje w jego obowiązkach pierwszy zastępca, pani Aleksandra Dulkiewicz - poinformowała Magdalena Skorupka- Kaczmarek, rzeczniczka prezydenta Adamowicza.

- Od czasu ostatniego komunikatu, że prezydent jest w stanie ciężkim, nic więcej nie wiemy na temat jego zdrowia , poza tym, że jego stan się nie zmienił - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz - Dziś rano spotkaliśmy się z urzędnikami, by przekazać im wszystkie informacje i poprosić o normalną, codzienną pracę dla gdańszczan. Proszę o uszanowanie prywatności rodziny pana prezydenta. To jest dla nich naprawdę bardzo trudny czas. O godz. 17 dziś w Bazylice Mariackiej odbędzie się różaniec, zaś o godz. 18 wiec przeciwko przemocy na Długiej. Będę starała się wykonywać obowiązki jak najlepiej, bo wiem, że tego oczekuje Paweł Adamowicz ode mnie i od nas wszystkich - podkreśliła Dulkiewicz.

aktualizacja, 14.01.2019, godz. 11:05

Jak poinformowała na antenie TVN24 Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu, po żonę prezydenta Pawła Adamowicza został wysłany rządowy samolot.

aktualizacja, 14.01.2019, godz. 9:30

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym już kilkanaście godzin trwa dramatyczna walka o życie prezydenta Pawła Adamowicza. Po trwającej blisko 6 godzin operacji z udziałem kilku zespołów chirurgów, kardiochirurgów oraz chirurgów naczyniowych, która zakończyła się ok. godz. 2 w nocy pacjent został przewieziony na intensywną terapię. Jest podłączony do aparatury monitorującej jego parametry życiowe, oddychać pomaga mu respirator. Nad pacjentem czuwa doświadczony zespół anestezjologów. Wskutek masywnego, wielonarządowego urazu – narządów klatki piersiowej - serca, naczyń krwionośnych, przepony oraz narządów jamy brzusznej – jelit, wątroby -prezydent stracił mnóstwo krwi. Przetoczono mu 41 jednostek krwi. - Teraz wszystko zależy od tego jak organizm prezydenta poradzi sobie z tak ogromną traumą – mówią lekarze. Od tego jak będzie zmieniał się stan prezydenta zależy nasze dalsze postępowanie. W drodze do Gdańska jest minister zdrowia Maciej Szumowski, z zawodu lekarz, wybitny kardiolog z Instytutu Kardiologii w Aninie.

- Czekamy na dalszy rozwój wypadków w szpitalu – mówi dr Anna Jaźwińska-Curyło, dyrektor ds. medycznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Nie wiemy jeszcze czy planowane są kolejne operacje i ile krwi będzie jeszcze potrzeba. Centrum ma niezbędny zapas krwi O Rh minus, ale może okazać się, że jej zabraknie. Krwi O Rh minus nie da się zastąpić żadną inną. Dlatego personel Centrum apeluje by pilnie zgłaszały się do niej osoby które mają krew grupy O Rh minus. Warto wiedzieć, że pełnej krwi nie podaje się choremu, trzeba przygotować z niej preparaty, m. in krwinki czerwone. Jeden krwiodawca to jedna jednostka krwinek czerwonych dla ciężko rannego prezydenta.

aktualizacja, 14.01.2019, godz. 8.40

Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest w drodze do Gdańska - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Paweł Szefernaker był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Zapewnił, że zostaną sprawdzone procedury, jakie podjęli organizatorzy gdańskiego finału WOŚP w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa imprezy.

aktualizacja, godz.2:30

Jaki jest stan zdrowia Pawła Adamowicza?

- Pacjent żyje, jego stan jest bardzo ciężki. Operacja trwała pięć godzin. Przetoczyliśmy 41 jednostek krwi. Urazy były bardzo ciężkie, poważna rana serca, rana przepony, rany jamy brzusznej. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny - czytamy na gdansk.pl wypowiedź dr Tomasza Stefaniaka.

W imieniu rodziny i najbliższych współpracowników Prezydenta podziękowania zespołowi lekarzy UCK złożyła zastępca prezydenta Aleksandra Dulkiewicz. Podziękowała także za wyrazy wsparcia i solidarności płynące do Gdańska ze wszystkich stron.

Od rana czynne będą wszystkie stacje krwiodawstwa, w których będzie można oddawać krew. W imieniu Prezydenta Adamowicza, który jest aktywnym krwiodawcą, prosimy o ten gest solidarności.

aktualizacja, godz. 01:40

W UCK pojawił się Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański - podało trojmiasto.pl.

aktualizacja, godz. 23:46

Trwa operacja prezydenta Gdańska

- Prezydent Gdańska trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Trwa operacja. Stan prezydenta jest ciężki. Walczymy. Ściągnęliśmy najlepszych i niezbędnych specjalistów- powiedział właśnie przed UCK Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.