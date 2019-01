Paweł S. skazany 15 lat więzienia za brutalne zabójstwo 19-latki

26-letni Paweł S. twierdził, że do zamordowania dziewczyny nakłonił go diabeł. Podczas przesłuchania przyznał się do morderstwa. Twierdził, że był pod wpływem dopalaczy i przez nie nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. W jego domu znaleziono kilka opakowań po tych substancjach. Na drugim przesłuchaniu wycofał się z wcześniejszych słów. Sekcja zwłok wykazała, że 19-latka była przed śmiercią kopana, bita pięściami i uderzana w głowę tępym przedmiotem. To w połączeniu z wychłodzeniem organizmu i dopalaczami miało doprowadzić do jej śmierci.

Sąd uznał go winnym zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, że zdaniem sądu mężczyzna rozumiał i akceptował, że poprzez wielokrotne uderzanie Dominiki może ją zabić, choć nie był to jego bezpośredni zamiar. Oprócz 15 lat pozbawienia wolności w wyroku znalazł się obowiązek poddania się leczeniu z uzależnienia od używek.

- U oskarżonego dopalacze wywołały agresję wobec dziewczyny. Paweł S. zadał jej w sumie kilkadziesiąt ciosów i pozostawił w lesie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co doprowadziło do wychłodzenia organizmu pokrzywdzonej. W ocenie sądu oskarżony działając w taki sposób przewidywał możliwość śmierci Dominiki W. i godził się na to - tłumaczy motywy wyroku Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

