Pech na akcji. Złodziej uciekając z łupem połamał obie nogi

W Nowej Soli doszło do nietypowego zdarzenia. 47-letni mężczyzna okradł marker budowlany. W czasie ucieczki chciał przeskoczyć mur. Skończyło się to dla niego boleśnie. Połamał obie nogi. Najpierw trafił do szpitala, a potem na policję – podał portal Onet. Grozi mu do 5 lat więzienia.