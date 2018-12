Pech to nie grzech. Tak wyglądała uroczysta premiera filmu w Warszawie [ZDJĘCIA]

W Warszawie odbyła się oficjalna premiera filmu "Pech to nie grzech". W produkcji występują m.in. Maria Dębska, Mikołaj Roznerski, Krzysztof Czeczot i Barbara Kurdej-Szatan. Reżyserem "Pech to nie grzech" jest Ryszard Zatorski, twórca komediowych hitów: "Porady na zdrady", "Dzień dobry, kocham cię!", "Tylko mnie kochaj", "Dlaczego nie!" i "Nigdy w życiu!", które łącznie zgromadziły w kinach 6 milionów widzów, przedstawia pełną gwiazd, humoru i wzruszeń opowieść o przyjaźni, miłości i wszystkim tym, co pomiędzy. Zobaczcie, co się działo na premierze. Otwórz galerię, żeby zobaczyć zdjęcia.