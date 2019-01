Pepco wycofuje produkt. Masz go? Lepiej szybko zwróć do sklepu. Może być niebezpieczny

Komunikat o wadliwym produkcie dotyczy prostokątnych foremek ceramicznych. Do niedawna można było je zakupić w sieci sklepów Pepco za kwotę 9,99 złotych. Numer PLU produktu był oznaczony cyframi 284372.

Jak się okazało, artykuł nie spełniał odpowiednich norm, co w konsekwencji mogło doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. "Foremka stwarza ryzyko pęknięcia, jak również ryzyko poparzenia lub skaleczenia użytkownika" – napisano w oficjalnym komunikacie sklepu.

Wszyscy, którzy w Pepco dokonali zakupu ceramicznych foremek do pieczenia, pod żadnym pozorem nie powinni z nich korzystać. Producent informuje, że zwrotu felernego towaru można dokonać w najbliższym sklepie sieci Pepco. Wówczas klient powinien uzyskać pełny zwrot kosztów, bez okazywania paragonu.