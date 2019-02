Pezet - o sile muzyki i relacji z fanami

„To musi wypływać z ciebie” – usłyszymy od Pezeta, jednego z najbardziej cenionych raperów na polskiej scenie artystycznej. Mowa oczywiście o muzyce. Pezet to uosobienie idei autentyczności. Znany między innymi z hitów takich jak „Noc i dzień”, „Gdyby miało nie być jutra” czy „Spadam”, artysta bezkompromisowo realizuje swoją wizję pozostając wiernym swoim przekonaniom. Inspiracje muzyczne czerpie z prawdziwego życia i realiów dorastania w cieniu warszawskich blokowisk. Pezet to twórca niepokorny, łamiący muzyczne konwenanse bez zgody na to, by ktoś go za to ganił. A pojawiające się wyrazy uznania, tak jak i krytykę, przekuwa w kolejne poruszające kawałki.

O tym, jak ważnie jest być wiernym sobie niezależnie od okoliczności, Pezet opowie w wyjątkowym dokumencie muzycznym przygotowanym w ramach najnowszej odsłony projektu True Music. Materiał skupia się na sile muzyki, która buduje niepowtarzalną relacje pomiędzy artystą i fanami. Tym razem, do dialogu zapraszamy również tych, którzy pozostają poza zasięgiem reflektorów. W dokumencie usłyszymy nie tylko Pezeta. Poznamy również historie jego fanów, opowiedziane głosami kilku osób, dla których muzyka to nośnik doświadczeń, emocji i synonim pozostawania sobą. Dokument doskonale ilustruje łączącą ich niewidzialną nić porozumienia, wspólną pasję osób, które z pozoru wydają się mieć ze sobą niewiele wspólnego.