Philip Morris International inwestuje w świat bez dymu papierosowego

Zaskakująca decyzja

Jeden z największych koncernów tytoniowych już nie chce być kojarzony z papierosowym dymem i nieszczęściami jakie niosą substancje w nim zawarte. „Zbudujemy przyszłość na bazie produktów wolnych od dymu tytoniowego. Takich, które są lepszą alternatywą dla tradycyjnych papierosów” – zapewniają szefowie Philip Morris International.

Dlaczego to robią? - Wiemy, jak czują się miliony palaczy, którzy nie mogąc rzucić palenia, szukają mniej szkodliwych, a zarazem satysfakcjonujących rozwiązań zastępujących papierosy. W ten sposób damy im wybór – zaznacza Adam Suchenek, rzecznik prasowy Philip Morris Polska.

I w ten „wybór”, a jednocześnie ogólnoświatową rewolucję, PMI zainwestowało już kilka miliardów dolarów, a do pracy nad nowatorskimi produktami zaangażowano – na całym świecie - kilkuset naukowców.

Nie byłoby jednak tej rewolucji, gdyby nie pracownicy – z wizją stworzenia świata bez papierosowego dymu, niezwykłymi pomysłami, a także bystrych, zdolnych i konsekwentnych w dążeniu do celu.

Ceniony pracodawca

Koncern wciąż też twierdzi, że to nie ostatnie jego słowo. I podkreśla, że każdy może stać się częścią rewolucji, która dokonuje się w tytoniowym gigancie. Cały więc czas poszukuje nowych pracowników – utalentowanych, pomysłowych, zmotywowanych do pracy, lubiących niezwykłe wyzwania, a do tego wszystkiego z otwartymi oczami na świat.

- W naszej firmie można realizować swoje pomysły, kształtując jednocześnie wspólną przyszłość – zapewniają szefowie koncernu. Pracownicy takie podejście również doceniają. Nic więc dziwnego, że Philip Morris w Polsce już pięciokrotnie został uhonorowany tytułem Top Employer Polska i Top Employer Europe. To dowód uznania za doskonałe warunki pracy, programy szkoleniowo-rozwojowe, planowanie kariery oraz kulturę organizacyjną.

Ostatnio PMI w Polsce otrzymał kolejne prestiżowe wyróżnienie - Certyfikat Równych Płac. _- W naszej firmie od zawsze szanujemy różnorodność, a pracowników wynagradzamy tylko i wyłącznie na podstawie oceny merytorycznej _– mówi Anita Rogalska, członek Zarządu, dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. I są tego efekty.

Największa firma

Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w Polsce, z udziałem w rynku sprzedaży papierosów wynoszącym około 42 proc., a także jednym z największych pracodawców, zatrudniającym kilka tysięcy osób na terenie całego kraju.

W skład grupy wchodzi spółka odpowiadająca za sprzedaż, marketing i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Zapewnia ono wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości spółek PMI w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

I nie można zapomnieć, że fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie około 70 proc. jej produkcji trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach na całym świecie.

***

„Dzięki wyobraźni i wytrwałości tysięcy pracowników PMI opracowaliśmy innowacyjne produkty, które są wolne od dymu tytoniowego, a zarazem satysfakcjonujące dla użytkowników. Te produkty są już dostępne. Miliony osób zrezygnowało z palenia na rzecz naszych nowych produktów – a to dopiero początek!” – zapewniają w PMI. To droga, by uwolnić świat od papierosowego dymu.