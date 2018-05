Philip Morris International, największy koncern tytoniowy świata, dokonał rewolucji. Nie tylko w produkcji, ale także w myśleniu. PMI podąża za głosem swoich pracowników i ich oczekiwaniami.

I są tego efekty. Spółki Philip Morris International w Polsce zostały już pięciokrotnie uhonorowane tytułem Top Employer Polska i Top Employer Europe. Dlaczego? To dowód uznania za doskonałe warunki pracy, programy szkoleniowo-rozwojowe dla pracowników, planowanie kariery oraz kulturę organizacyjną.



Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w Polsce, z udziałem w rynku sprzedaży papierosów wynoszącym około 42 proc., a także jednym z największych pracodawców, zatrudniającym prawie 4000 pracowników na terenie całego kraju.



W skład grupy wchodzi spółka odpowiadająca za sprzedaż, marketing i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Zapewnia ono wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości spółek PMI w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma współpracuje z około 2000 polskich plantatorów tytoniu.



Wspomnieć też trzeba, że fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie około 70 proc. jej produkcji trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach na całym świecie. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 700 mln USD.