Pho Lovers Bistro – najlepsza restauracja w Śródmieściu!

Do restauracji chodzę regularnie. Pracuję w Śródmieściu i przerwa lunchowa to dla mnie nie tylko czas na posilenie organizmu ale przede wszystkim na poznawanie nowych miejsc i odwiedzanie ponownie tych sprawdzonych – które mnie urzekły. W swoich lokalnych podróżach staram się znaleźć niemożliwe, niczym z internetowego mema połączenie, czyli chciałabym zjeść smacznie, tanio i szybko, najlepiej żeby było jeszcze klimatycznie i miło. Niestety, zawsze brakuje mi któregoś z tych przymiotników a właściwie brakowało, bo pod koniec zeszłego roku odkryłam nowe miejsce na kulinarnej mapie Warszawy czyli restaurację Pho Lovers.

Moja pierwsza wizyta w Pho Lovers była przypadkowa. Wybierałam się do innego miejsca na Powiślu (Pho Lovers mieści się przy ul. Tamka 45a na styku Śródmieścia i Powiśla) i po drodze, idąc chodnikiem, natknęłam się na lokal w którym było bardzo dużo ludzi. Nauczona doświadczeniem, że skoro są ludzie to musi być smacznie, postanowiłam wejść do środka. Pozwolę sobie uporządkować recenzję w kilku działach:

Wystrój

Lokal nie jest bardzo duży ale myślę, że może pomieścić około trzydziestu osób. Już na wejściu poczułam niebanalny, azjatycki klimat gdyż pod sufitem wisi kilkadziesiąt wietnamskich lampionów w różnych kolorach. Dokładnie takie same instalacje widziałam na targach podczas swoich azjatyckich podróży. Na ścianach lokalu rozwieszone są wietnamskie Vintage'owe plakaty i muszę dodać, że to kolejna rzecz, która mnie urzekła. Nie spodziewałam się po Wietnamczykach tak fajnego Vintage'u. Polecam obejrzeć tą twórczość w czasie oczekiwania na swoje zamówienie. Wietnamskie akcenty uzupełniają we wnętrzu naprawdę świetne jakościowo wykończenia jak dębowe blaty, solidne metalowe krzesła, marmurowe dodatki. W lokalu jest też bardzo czysto i brak jest uciążliwych zapachów z kuchni.

Ceny

Po przejściu przez salę spodziewałam się wysokich cen z racji niebanalnego wystroju. Okazało się jednak, że zamówienie składa się przy barze więc restaurację zakwalifikowałam jako lokal szybkiej obsługi. Menu dzieli się na kuchnię wietnamską oraz kuchnię tajską. Ceny są według mnie więcej niż przyzwoite. Poniżej podaję kilka przykładowych cen moich ulubionych dań:

Dania wietnamskie:

– spring rolls 4 szt. - 12 zł (są z krewetkami, wołowiną, wege),

– pho z kurczakiem – 10 zł (wybór zup Pho jest bardzo duży),

– vegan pho tofu 16 zł (podaję ceny zup 650 ml, które dla mnie są ogromne, dla głodomorów jest jeszcze 1000 ml),

– bun bo nam bo – 20 zł (sałatka z wołowiną i makaronem ryżowym),

– krewetki w sosie ostrygowym – 22 zł,

– kaczka na gorącym półmisku – 28 zł,

– kurczak na chrupko – 16 zł.

Dania tajskie:

– tom yam z krewetkami – 18 zł,

– pad thai wege – 18 zł,

– massaman neua (wołowina duszona w massaman curry) – 26 zł.

Podsumowując ceny, byłam bardzo zaskoczona biorąc pod uwagę lokalizację w Śródmieściu, przy drogiej ulicy jaką jest Tamka. W sąsiednich lokalach w okolicach Nowego Światu jest dużo drożej.

Jakość dań

Powiem krótko - jestem zachwycona. W Pho Lovers w barowych cenach, dostajemy pięknie podane dania, na talerzach godnych Fine Dining'owych, topowych restauracji. Już kolorowy i różnorodny wygląd dań przyprawia moje kubki smakowe o ślinotok a zapach i następnie smak doprowadzają mnie za każdym razem bezbłędnie do kulinarnego spełnienia. Porcje są wielkościowo słuszne a użyte składniki najlepszej jakości. Szef kuchni używa dużo azjatyckich ziół, świeżych warzyw oraz wysokiej jakości mięsa. Dania przyprawione są idealnie i smakują dokładnie tak jak w Wietnamie czy Tajlandii. Lokal odwiedza też bardzo dużo azjatyckich turystów z pobliskiego Muzeum Chopina – cóż, wiedzą co dobre.

Czas obsługi

W Pho Lovers, pomimo dużego ruchu, dania podawane są błyskawicznie. Najczęściej czekam około 5-15 minut na swoje zamówienie. Jest wprowadzony system powiadamiania Klienta o zamówieniu i wszystko działa naprawdę sprawnie.

Obsługa

Szefem kuchni i sercem restauracji jest jej właściciel, Wietnamczyk Son. Między barem a kuchnią znajduje się duże okno podawcze przez które Son wita zawsze z uśmiechem swoich stałych Klientów, których cały czas przybywa. Nic dziwnego bo to bardzo pozytywna dusza, gotuje naprawdę z sercem, widać, że dla niego to nie biznes ale sens życia. Zawsze dopytuje czy jedzenie smakowało i czy Goście są zadowoleni. Son dobiera do pomocy także uśmiechnięty i pozytywny personel. Po prostu widać, że atmosfera w tej firmie jest pozytywna a dobro promieniuje z właściciela na pracowników i z pracowników na Gości. Tak to właśnie powinno wyglądać w innych firmach, wszystkim życzę takich liderów.

Podsumowując

Pho Lovers to zwieńczenie moich wieloletnich poszukiwań. Jest to miejsce gdzie można zjeść:

– smacznie,

– tanio,

– szybko,

– klimatycznie,

– miło.

Idealne miejsce, po prostu rozwalają system. Nic dodać, nic ująć. Polecam!

Malwina Orzechowska