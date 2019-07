Photoday w Zamku Królewskim: Śladami Powstania '44. Wyjątkowy spacer po niedostępnych miejscach zamku. Czekamy na Wasze zgłoszenia

Śladami Powstania ‘44. W tym roku redakcja warszawa.naszemiasto.pl chce w szczególny sposób przypomnieć o Powstaniu Warszawskim. W sierpniu będziemy obchodzić 75. rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Z tej okazji – razem z Zamkiem Królewskim – zapraszamy na wyjątkowy spacer.

We wtorek 23 lipca pokażemy Wam niedostępne na co dzień miejsca Zamku Królewskiego.

Podczas spaceru zobaczycie wystawę „Zniszczenie i odbudowa”, o której opowie nam kurator. Następnie zejdziemy do piwnic oraz do tzw. Lożnicy, która nie jest pokazywana publiczności. Prawdziwą gratką będzie możliwość odwiedzenia Wieży Zegarowej, na co dzień zamkniętej i niedostępnej nawet dla pracowników zamku. Na szczycie poznamy tajemnice zegara zamkowego. (Wejście na górę na własną odpowiedzialność)

Photoday w Zamku Królewskim. Zgłoś się już dziś!

Na wyjątkowy spacer – ze względu na ciasne pomieszczenia i wąskie tunele zamkowe – możemy zaprosić tylko wybranych. Stwierdziliśmy, że damy szansę fotografom-amatorom, tak by uwiecznili oni zakamarki dawnej rezydencji królewskiej.