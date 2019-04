Piąty Wymiar – Twórcza Przestrzeń Promenady

Dlaczego „Piąty Wymiar”?

- Żyjemy w czterowymiarowej czasoprzestrzeni, w świecie czterech żywiołów, którym kierunek nadają wschód, zachód, północ i południe. Piąty Wymiar w Atrium Promenada stawia w centrum człowieka. Odpowiada na nasze naturalne potrzeby przynależności społecznej, interakcji, samorealizacji. Nazwa jest zainspirowana otaczającym nas światem. Jest zabawą konwencją, wplatającą rozpoznawalny symbol popkultury, „Piąty element” Luca Bessona, gdzie kluczowym ogniwem kreacji jest właśnie człowiek – mówi Tomasz Hofman, dyrektor Atrium Promenada.

Piąty Wymiar to odzwierciedlenie nowego kierunku rozwoju jednego z flagowych centrów Grupy Atrium, które jest nie tylko destynacją zakupową, ale również idealnym miejscem do wartościowego i twórczego spędzania wolnego czasu i zacieśniania społecznych, sąsiedzkich relacji.

Unikatowa przestrzeń sąsiedzka

Piąty Wymiar to przestrzeń otwarta dla każdego i na każdą formę aktywności. To sąsiedzkie miejsce spotkań i wspólnego spędzania czasu. Odbywać się tu będą regularne warsztaty, zajęcia twórcze i sportowe oraz szereg innych, zróżnicowanych przedsięwzięć, wspierających rozwój, rozbudzających zainteresowania, zapewniających dobre samopoczucie. Celem inicjatyw Piątego Wymiaru jest poszerzanie świadomości kulturalnej, artystycznej i naukowej. W czasie wolnym od zajęć w Piątym Wymiarze będzie można poczytać książkę, pograć w szachy, spotkać sąsiada, wymienić się doświadczeniami bądź też zawrzeć nowe znajomości.

- Wierzymy, że nasza inicjatywa spotka się z entuzjazmem naszych sąsiadów, ale również wszystkich mieszkańców Warszawy. Mamy nadzieję, że pozwoli nam wszystkim przełamać bariery międzyludzkie, otworzyć się na siebie, uśmiechnąć i wspólnie spędzić czas w sposób twórczy i wartościowy. W Piątym Wymiarze będzie można poznać ciekawych ludzi, zrealizować swoje pomysły, rozwijać umiejętności oraz podzielić się wiedzą czy opowiedzieć własną historię. Jestem przekonany, że wspólnie wykreujemy naszą sąsiedzką otwartą przestrzeń, w której z przyjemnością spędzimy czas wolny i do której stale będziemy wracać – kontynuuje Tomasz Hofman.

Inspirujące, wielopokoleniowe miejsce spotkań i rozwoju

W godzinach porannych w Piątym Wymiarze będą królowały dzieci i ich mamy. Wykwalifikowani animatorzy zabiorą maluchy codziennie w inną kreatywną podróż do świata twórczości artystycznej. Mali goście potowarzyszą także swoim mamom w bezpłatnych konwersacjach z języka angielskiego. Południe to czas dla seniorów, którzy wezmą udział m. in. w zajęciach Tai Chi, języka angielskiego, warsztatach psychologicznych oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

W godzinach popołudniowych i wieczornych przewidziano aktywności dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Wśród atrakcji przygotowanych dla młodzieży jest m.in. nauka tańca nowoczesnego – zajęcia z Video clip dance, podczas których będą powstawały układy choreograficzne oparte na topowych teledyskach do muzyki komercyjnej, oraz niedzielne treningi Shuffle dance – najbardziej popularnego stylu tańca w Europie. Wieczory natomiast będą przeznaczone dla osób pracujących oraz pasjonatów różnych dziedzin.

Najwięcej wydarzeń w Piątym Wymiarze odbywać się będzie w weekendy, w tym w niedziele niehandlowe. Rodziny będą mogły oddać się planszowym rozgrywkom czy partyjce szachów. Harmonogram regularnych zajęć dla dzieci przewiduje też m.in. judo, akrobatykę, programowanie czy robotykę.

Piąty Wymiar w Atrium Promenada został otwarty 1 kwietnia 2019. Bieżący harmonogram sąsiedzkich spotkań i warsztatów jest dostępny w centrum handlowym oraz na stronie www.warszawa.promenada.com