Picie alkoholu nad Wisłą znów będzie nielegalne? Czeka nas sezon testowy. Po nim zapadnie decyzja

Tu wolno pić

Decyzję o zniesieniu zakazu spożywania alkoholu nad Wisłą podjęto 22 marca 2018 roku. Wówczas Rada Warszawy pozytywnie zaopiniowała pomysł wyznaczenia specjalnego obszaru, w którym piwo pod chmurką nie będzie karane. Wcześniej legalne spożywanie alkoholu w plenerze było możliwe po przeciwnej stronie rzeki - na Poniatówce. Do miasta zaczęło jednak wpływać coraz więcej skarg od mieszkańców Saskiej Kępy, którzy uważali, że spożywanie alkoholu na praskiej plaży zaburza ład i przeznaczenie tego miejsca.

Chcemy, żeby prawy brzeg Wisły był terenem rodzinnym, sportowym i typowo wypoczynkowym, w którym nie zaburza spokoju - komentował wówczas Bartosz Milczarczyk, poprzedni rzecznik warszawskiego ratusza.

Stolicy pozostało więc jedno miejsce, w którym bez stresu, skrępowania i obaw przed mandatem można raczyć się dowolnym trunkiem na świeżym powietrzu. Istnieją jednak przesłanki wskazujące na to, że wkrótce będzie to niemożliwe. Miasto ustanawiając nowe prawo zapowiadało, że skutki decyzji będą pod stałą obserwacją. - Bulwary będą dla warszawiaków testem. Jeśli zakończą się one pozytywnie, a mieszkańcy pokażą, że korzystają z przepisów z umiarem i zdrowym rozsądkiem, to być może lista takich miejsc zostanie rozszerzona - tłumaczył Milczarczyk.

ZOBACZ TEŻ: Nowe miejscówki nad Wisłą. Co zamiast Cudu nad Wisłą i Pomostu 511?