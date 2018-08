Picie to nie sport. Mocny spot przestrzega przed nieodpowiedzialnym spożyciem

Spot powstał na zlecenie miasta, a przygotowały go Stowarzyszenie Komisja Klubowa oraz Stowarzyszeniem Program Stacja. Jest adresowany przede wszystkim do młodych warszawiaków spędzających czas nad Wisłą.

W krótkim wideo widzimy kolarza, który zatrzymuje na bulwarach po to, by początkowo napić się piwa. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a bohater kończy samotną zabawę wiele piw i “kolejek” później. W końcu, nadmiar alkoholu sprawia, że traci on przytomność i zasypia na trawniku. Spot komentuje Hubert Urbański, a całość narracji utrzymana jest w tonie relacji sportowej. - Wspieramy zabawę przy alkoholu, ale taką, która nie zagraża pijącemu i jego otoczeniu. Baw się z wyczuciem. Picie to nie zawody sportowe – podsumowuje Antoni Ferency, reżyser klipu.

Spot jest częścią kampanii "Płyń z głową", realizowanej latem na bulwarach wiślanych. W okresie letnim to właśnie tam spotkamy edukatorów, którzy prowadzą rozmowy z bywalcami nadwiślańskich lokali na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Dotyczy to nie tylko nadmiernego spożycia, ale także np. sposobów wykrywania tzw. “pigułki gwałtu” w naszym napoju.