Pięćset hulajnóg „aresztowanych”. Niektóre leżą od lutego w magazynie. Czy właściciele je odbiorą?

Elektryczne rowery nie dojadą na czas. Kiedy możemy się ich spodziewać?

Elektryczne rowery miały trafić do obiegu w czerwcu, wszystko wskazuje jednak na to, że napędzanych energią elektryczną Veturilo nie zobaczymy przynajmniej do września. Operator miejskich rowerów nie zdążył uruchomić elektrycznych jednośladów. Jak tłumaczy - firma natrafiła na wi...