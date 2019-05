Pierwsza godzina parkingu w Galerii Młociny będzie darmowa. Centrum handlowe broni się przed nieuczciwym parkowaniem

2000 miejsc parkingowych

Wjazd do centrum handlowego zlokalizowany będzie od strony Zgrupowania AK Kampinos. Na parking będą prowadził dwie drogi. Jedną zjedziemy bezpośrednio na poziom -2, drugą, na mniejszą część parkingu zlokalizowaną na -1 oraz -0,5 (wysokie sufity pozwoliły na podwojenie miejsc). W sumie do dyspozycji gości będzie 2 tys. miejsc parkingowych. W przyszłości być może uda się wybudować nowe drogi wyjazdowe, to jednak wymaga zgody miasta.