iTaxi, aplikacja służąca do zamawiania przejazdów taksówkarskich, postawiła na rozwój w segmencie aut elektrycznych i jako pierwsza w Polsce wprowadziła do oferty innowacyjne pojazdy marki Tesla. Aby przyspieszyć adaptację samochodów elektrycznych na polskich drogach, firma pracuje również nad rozwojem infrastruktury stacji ładowania i budową własnych ładowarek.

Nowy rok przyniósł iTaxi wiele zmian. Niedawno miała miejsce premiera całkowicie nowej aplikacji iTaxi 3.0, a już wkrótce flota pojazdów zostanie uzupełniona o kolejne 100 nowoczesnych aut klasy premium, w tym Tesle S 85. Pierwszy pojazd jest już dostępny dla wszystkich klientów na terenie Warszawy.



– Popularność elektrycznych taksówek w Polsce i za granicą stale rośnie. To świetne, rozwiązanie, które pozytywnie wpływa na stan środowiska i w znaczny sposób podnosi komfort jazdy, która jest bardziej płynna i cicha. Tesle zdobywają popularność na świecie, ale w Polsce wciąż są rzadkością. Postanowiliśmy pójść o krok do przodu i jako pierwsi w kraju wprowadziliśmy na ulice elektryczne taksówki marki Tesla – mówi Lech Kaniuk, Prezes Zarządzający iTaxi.



iTaxi obecnie oferuje swoim klientom już kilkadziesiąt elektrycznych taksówek i zapowiada, że to dopiero początek dynamicznych zmian, ponieważ docelowo – na przestrzeni najbliższych 6-8 lat – wszystkie taksówki iTaxi mają być na prąd. Firma intensywnie pracuje również nad kolejnymi udogodnieniami.



– W Polsce elektryczne taksówki zaczynają być coraz bardziej opłacalne. To kwestia dwóch lat, zanim całkowicie zdominują rynek motoryzacyjny. Zależy nam, aby taksówkarze mieli łatwiejszy dostęp do elektrycznych aut, dlatego też prowadzimy negocjacje z ich producentami, dzięki czemu będą w stanie uzyskać preferencyjne warunki zakupu i eksploatacji. Ponadto chcemy przyspieszyć adaptację technologii elektromobilności w Polsce i zwiększyć praktyczność korzystania z pojazdów elektrycznych, dlatego też pracujemy nad rozwojem infrastruktury stacji ładowania i budową własnych ładowarek. Postoje będą przeznaczone nie tylko dla taksówek iTaxi, ale również prywatnych samochodów. To z kolei przyspieszy adaptację samochodów elektrycznych wśród osób prywatnych. Cieszymy się, że możemy być częścią tej niezwykłej zmiany rynkowej – informuje Lech Kaniuk, Prezes Zarządzający iTaxi.





iTaxi to polska aplikacja służąca do zamawiania przejazdów taksówkarskich, która na rynku działa od ponad 5 lat. Na swoim koncie ma liczne nagrody, w tym m.in. Marketer Roku, Laur Konsumenta, czy certyfikat Rzetelna Firma 2016. Zespół firmy tworzy największą w Polsce platformę, która oferuje dostęp do legalnych taxi w całej Polsce. iTaxi działa obecnie w ponad 150 miastach, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście czy Wrocławiu. Firma jest leaderem w segmencie B2B, oferując nie tylko same przejazdy dla firm, ale też systemy do kontrolingu i rozliczanie przejazdów firmowych.



