Kilka dni temu na jednej ze stacji benzynowych sieci Moya w Warszawie (przy ul. Ordona) pojawiły się bezprzewodowe ładowarki do telefonów Whirla. To jednak nie pierwsze takie miejsce w stolicy, bo rok temu pierwsze ładowarki wykorzystujące indukcję elektromagnetyczną wprowadzano w ramach systemu Powermat. Jak to działa?

- System Powermat wykorzystuje ładowanie przez indukcję elektromagnetyczną. Współpracujące z systemem lokale wyposażone są w specjalne maty wbudowane w stoliki. Aby naładować telefon, wystarczy pobrać darmową aplikację - Powermat – dostępną na systemy Android oraz iOS, i położyć telefon w wyznaczonym miejscu - informują jego pomysłodawcy. Z takiej formy ładowania może skorzystać każdy, co więcej, naładujecie praktycznie każdy telefon komórkowy , nawet ten nieprzystosowany do ładowania bezprzewodowego - dodają.Telefony fabrycznie przystosowane do ładowania bezprzewodowego - czy to za pośrednictwem Powermat, czy Whirla - to m.in. iPhone'y 8, 8plus czy Samsungi S6, S7, S8. Wszystkie inne smartfony można ładować bezprzewodowo dzięki etui lub adapterom przystosowującym do ładowania bezprzewodowego. Wystarczy podłączyć telefon do adaptera i adapter położyć na ładowarce. Ładowarki można ukryć w dowolnym stole, co sprawia, że jest to rozwiązanie eleganckie i robiące duże wrażenie. Problemem jest tylko nieco niższa szybkość ładowania niż w przypadku tradycyjnej metody "po kablu".Bezprzewodowo można naładować telefon w Warszawie, między innymi w Hulakula - Rozrywkowym Centrum Miasta , a także w nail barze Świeżo Malowane oraz w samym centrum miasta - w restauracji Basico. Lista PowerSpotów dostępna jest bezpośrednio w aplikacji, jak i na stronie powermatpolska.pl. Już wkrótce pojawią się na niej kolejne lokalizacje.