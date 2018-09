Pierwsze takie kino w Polsce. Widzowie zasiądą na terenie dawnej Fabryki Norblin

W projekcie rewitalizacji terenów dawnej fabryki Norblin zawarto nową inwestycję. Inwestor podpisał umowę z operatorem sieci OH KINO. Pierwsi widzowie zasiądą w wygodnych kanapach pod koniec 2020 roku.

OH KINO w Fabryce Norblin ma być jedynym takim miejscem w Polsce. Łącznie powstanie 7 sal w całkowicie nowatorskiej odsłonie zwanej kinem butikowym. Chodzi o to, aby w kinie o kameralnym charakterze osadzić najnowsze rozwiązania techniczne i multimedialne przypisane wielkim multipleksom. Projekcjom będą towarzyszyć najnowsze osiągnięcia emisji dźwięku i obrazu. Inwestor zapewnia, że taki standard nie był dotąd dostępny w naszym kraju.

Widzowie będą mogli wybrać formułę pokazu filmowego w klasie comfort lub premium. Sale będą wyposażone w wygodne sofy, które umożliwią oglądanie filmu w pozycji półleżącej. Wnętrza mają zostać utrzymane w artystycznym, designerskim klimacie. Wystrój będzie nawiązywać do stylu vintage, znanego ze złotej ery amerykańskich kin studyjnych. Zapowiedziano też, że w wykończeniu dominować będą naturalne materiały, takie jak drewno oraz elementy nawiązujące do industrialnej przeszłości Fabryki Norblin.

Nowością ma być też oferta gastronomiczna. Widzowie nie będą zajadać się jedynie popcornem czy nachosami. W kinowym barze mają znaleźć się zdrowe przekąski. Ponadto kino zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla których zarezerwowane są specjalne miejsca. Co ciekawe, do kina w Fabryce Norblin będą mogły wybrać się osoby korzystające z pomocy psa-przewodnika.

Więcej o rewitalizacji Fabryki Norblin możesz przeczytać TUTAJ