Pierwsze urodziny baru Setka. Trąbka, jedzenie i lepienie pierogów [ZA DARMO]

Pierwsze urodziny setki - tort i wiejski stół

Setka zainicjowała swoją działalność rok temu. Bar 19 grudnia będzie obchodzić pierwsze urodziny. Z tej okazji w środę (19 grudnia) będzie można spróbować pysznego jedzenia przygotowanego specjalnie na tą okazję. Setka ugości imprezowiczów wiejskim stołem. Na przybyłych czekać będzie także darmowy tort i kieliszek prosecco, a zabawę uprzyjemni nie tylko muzyka na żywo. Teatr Tańca z Ogniem "Mantra" przedstawi pokaz Moniki Wojnarowskiej. Mj Sax zagra na trąbce, a za konsoletą staną Dj Mabu i jego goście.

Właściwą imprezę urodzinową poprzedzi wspólne "Wielkie lepienie pierogów" - Kto w dzień przed urodzinami wspólnie z biesiadnikami nie ulepi choćby jednego pieroga to biada z nim i trwoga. Na zawsze już tylko mu pozostanie nie świeżo lepionych, a kupnych zajadanie. Dlatego zbierajmy się tłumnie aby świętować razem… wspólnie te - cudowne chwile, które wspominać będziemy nader mile - informuje lokal. Wspólne lepienie rozpocznie się o godzinie 20:00 we wtorek 18 grudnia, a dzień później warto zawitać do lokalu na typową już imprezę urodzinową.