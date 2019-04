Pierwsze urodziny klubu Metropolis

Metropolis Warszawa to tysiące najlepszych klubowiczów, ponad 100 imprez, światowej sławy goście i cudowne projekty.

Swoje święto będziemy celebrować nie mniej hucznie niż pozostałe okazje.

Gosciem specjalnym imprezy będzie Jay Sebag, nazywany „głosem Martina Solveiga”, francuski wokalista, pianista i kompozytor. Człowiek, który zaśpiewał wszystkie największe przeboje MARTINA SOLVEIGA - Rocking Music, Something better, Rejecton, czy C'est la vie. Współpracował z Amel Bent, Dj-em YAss, Syke-n-sugar starr czy Michaelem Canitrot.

Nie możecie tego przegapić!

Metropolis Warszawa

Sienkiewicza 7

Sobota 13.04

JAY SEBAG LIVE VOCAL ACT

Sala Metropolis DJ TOMASZ MINION

Sala czerwona DJ SHAGGY

https://www.facebook.com/events/1207348802767316/

linki do piosenek Jay Sebag

Rejection

Something Better

Rocking Music

When The Sun Goes Down

All to me