Pierwsze urodziny NIAiU

**Pozwolenie na

budowę

działanie. Architektura tymczasowości**

30.11 – 02.12.2018

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z okazji swoich pierwszych urodzin zaprasza na weekend pełen spotkań, wystaw i rozmów o architekturze tymczasowości! Na dwa dni zagospodarujemy budynek, który niebawem zniknie z panoramy Warszawy. Zastanowimy się jakie możliwości kreuje taka sytuacja w szerszej skali. W ramach programu zaprosimy na ekspozycję, dyskusje, wykłady oraz spacery badawcze i warsztaty.

Od kilku dekad polskie miasta podlegają nieustannej transformacji, przynoszącej nie raz radykalne zmiany w ich przestrzeni. Powstają nowe budynki, inne zaś pustoszeją. W czasie „pomiędzy” utraceniem pierwotnego przeznaczenia, a docelowym zagospodarowaniem pojawia się miejsce na eksperyment.

Program w skrócie:

30.11.2018, piątek

18.00 – wykład otwierający: EFFEKT

20.00 – wernisaż wystawy „Architektura tymczasowości”

21.00 – Impreza urodzinowa, Pogłos w Ilmecie

01.12.2018, sobota

12.00 – spacery architektoniczne Footloose Warsaw

16.00 – wręczenie Nagród NIAiU za najlepsze prace magisterskie, wystawa nagrodzonych prac

17.00 – #odzyskane – prezentacje dobrych praktyk i debata Magazynu Miasta

WYSTAWA „Architektura tymczasowości”

01 – 02.12.2018, sobota – niedziela, 12.00-19.00

wernisaż: 30.11.2018, piątek, 20.00

wstęp wolny

W trakcie 1. Urodzin NIAiU porozmawiamy o tym, jak używać przestrzeni w alternatywny sposób. Pokażemy dobre praktyki i potencjał drzemiący w wielu polskich miastach. Zaproszeni artyści, społecznicy i instytucje pokażą to w jaki sposób czas kształtuje postrzeganie architektury i przestrzeni miejskiej, jakie możliwości tworzy tymczasowość. Odczarujmy pojęcie tymczasowości i odrzućmy negatywne skojarzenia z prowizorycznością. Czasowe zagospodarowanie tego typu miejsc, daje szansę na testowanie w skali 1:1 rozwiązań, które mogą zmienić na lepsze rzeczywistość miast. Budynki postrzegajmy więc nie poprzez pryzmat ich przeszłej i przyszłej funkcji, ale przestrzeni jaką tworzą i potencjałów jakie ze sobą niosą. W dłuższej perspektywie każda funkcja jest tymczasowa.

Kurator: Kacper Kępiński

ŻYWA ULICA

Żywa Ulica to pomysł na wypracowanie koncepcji zmiany przestrzeni publicznej przy zaangażowaniu ludzi, którzy codziennie z niej korzystają. W trakcie prototypowania wprowadzamy nową organizację ruchu i ustawiamy mobilne meble miejskie, a następnie oddajemy je użytkownikom do testowania. Równocześnie obserwujemy ich zachowania i prowadzimy z nimi rozmowy. W taki właśnie sposób stworzyliśmy wytyczne do przebudowy głównej ulicy Dąbrowy Górniczej, która będzie ulegać przekształceniom w ramach rewitalizacji śródmieścia.

Koordynator projektu: Paweł Jaworski

Projekt graficzny: Maciej Chodziński

OBIEKT ZAGUBIONY

Czas po transformacji ustrojowej to okres upadku wielu klubów sportowych i degradacji ich infrastruktury. Nie mogąc sprostać regułom wolnorynkowym, w ciągu kilku lat zaczęły przeradzać się w ukrytą za bramami ruinę. Obecnie obiekty te są w stanie zawieszenia – z reguły nie spełniają już pierwotnych funkcji, a o ich przyszłym kształcie dyskutuje się w przestrzeni publicznej.

Fotografie: Tomasz Kubaczyk

Kuratorka: Karolina Andrzejewska-Batko

T r a n s - f u n k c j o n a l i z m y

Podważamy stałość związków przestrzeń-funkcja-zestaw zachowań. Prezentujemy trzy historie z Lublina, Krakowa i Warszawy.

Autorki: Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka - Kolektyw Palce Lizać

Krajobraz mnemoniczny

Pamięć gdy jest uprzestrzenniona, wsparta materialnymi dowodami może rozciągnąć się ponad przestrzeń miejską w krajobraz i skalę regionalną. Ponowny użytek materialnych fragmentów zburzonych obiektów zbiegł się z pracą rzeki - naturalnymi procesami odkładania się wiślanych naniosów i zanoszenia koryta piaskiem. Krajobraz mnemoniczny przedstawia fragmenty przeobrażonego pejzażu doliny Wisły jako ramę do rozciągnięcia wspomnień.

Autorzy: Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis - Centrala

Kosmiczna Odyseja. Tajna historia lądowania Dworca PKS w Kielcach

Nietypowy owalny kształt zwieńczony kopułą został początkowo uznany przez mieszkańców za dziwaczną fanaberię. Z czasem jednak docenili jego funkcjonalny i nietypowy w skali świata układ jak i przekonali się do ekstrawaganckiej bryły. Dworzec służył w oryginalnej formie do początku 2018 roku, obecnie jest w fazie przebudowy.

Autorki: Paula Dulnik, Olga Grabiwoda, Dominikę Janicką - Instytut Dizajnu w Kielcach

* *

Przestrzeń wspólna jest wartością – Nagroda NIAiU dla najlepszych prac magisterskich

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy nagrodzonych prac: 01.12.2018, 16.00

Celem pierwszej edycji konkursu jest promocja prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych i budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Nagroda przyznana została w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

* *

Wykład otwierający: Tue Foged, EFFEKT

30.11.2018 – piątek, 18.00

Tue Foged jest współzałożycielem EFFEKT Architects. Firma z siedzibą w Kopenhadze zatrudnia 40 wyspecjalizowanych architektów, urbanistów i architektów krajobrazu działających w dziedzinie architektury, urbanistyki i badań. Wszystkie projekty EFFEKT koncentrują się wokół stworzenia trwałego pozytywnego wpływu - społecznego, ekonomicznego i środowiskowego - i zawsze są uwzględniane w kontekście lokalnym, regionalnym i globalnym, mając na celu wykreowanie wartości społecznej poza zyskiem krótkoterminowym i komercyjnym. Tue reprezentuje empatyczne i responsywne podejście do architektury łączące wnikliwą analizę z żartobliwym myśleniem projektowym. Tytuł Magistra Architektury (M.Arch) zdobył na The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture (2005), gdzie później wykładał jako Kierownik Pracowni Departamentu Planowania Przestrzennego (2007-2009), Profesor wizytujący na University of Washington (2016) i członek jury World Architecture Festival (2014, 2016, 2017).

* *

Impreza urodzinowa

30.11.2018 – piątek, 21.00

współpraca: Klub Pogłos

Zapraszamy na imprezę wernisażowo-urodzinową w przestrzeni dawnej restauracji na pierwszym piętrze budynku. Razem z klubem Pogłos zapewniamy elektroniczne brzmienia i nie tylko muzyczne nawiązania do lat dziewięćdziesiątych - ale również w wystroju opuszczonego lokalu.

Pogłos @ ILMET

DJ Avtomat, DJ Aldona Relax

wstęp wolny

* *

Spacery architektoniczne – Footloose Warsaw

01.12.2018 – sobota, 12.00

obowiązują zapisy: k.kepinski@niaiu.pl

Zapraszamy na dwa spacery badawcze, które stanowią kontynuację programu Footloose Warsaw. Towards a walkable urban theory.

Powiśle, czyli polityka miejska przez gentryfikację

Powiśle przez lata było znane z ubóstwa i zakładów przemysłowych, które działały tu do końca XX wieku. Obecnie jest to prawdopodobnie najbogatsza dzielnica Warszawy i obszar o najwyższych cenach nieruchomości. Co ciekawe, proces "wzbogacania" tej przestrzeni miejskiej został zainicjowany przez inwestycje publiczne. Pierwszą z nich była Biblioteka Uniwersytecka, otwarta w 1999 roku. Podróż pokaże aktualny stan dzielnicy oraz dawne przyczółki pionierów gentryfikacji.

Łukasz Drozda jest urbanistą i politologiem, doktorat w dziedzinie polityki publicznej uzyskał na SGH w Warszawie. Opublikował trzy książki na temat polskiej polityki, gentryfikacji i urbanizacji.

Miejsce zbiórki: Tamka, okolice przystanku Topiel

Nieużytki – nieformalne tereny zieleni

Pojęcie „nieużytku” jest głęboko pejoratywne. Nawiązując do rolniczej genealogii słowa, nie można uniknąć skojarzenia z marnotrawstwem i niegospodarnością. W trakcie wizyty na "nieprzydatnym" obszarze dawnej miejscowości Potoki, na obrzeżach centrum Warszawy, zbadamy warstwy miejskich i pozamiejskich nieużytków: ich nieformalne zastosowania i aspekty środowiskowe - pozostałe gospodarstwa rolne i dziko rosnącą zieleń. Porozmawiamy o skomplikowanej sytuacji materialnej obszaru i odwiedzimy powstające „prestiżowe” osiedla.

Maciej Łepkowski jest doktorantem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego badania dotyczą rewaloryzacji miast i nieformalnej urbanistyki.

Zuzanna Mielczarek jest architektką i urbanistką, absolwentką wydziału architektury TU Delft. Pracuje nad strategiami przebudowy miejskiej gospodarki i krajobrazów.

Miejsce zbiórki: Metro Wilanowska

* *

#odzyskane – prezentacje dobrych praktyk i debata

01.12.2018 – sobota, 17.00

współpraca: Magazyn Miasta

Wieczór poświęcony tematyce ciekawych inicjatyw zakładających ponowne wykorzystanie byłych przestrzeni postindustrialnych i postmilitarnych na cele społeczne i komercyjne. W trakcie wieczoru poruszymy wątek aktywności architektów w tym obszarze. Dynamiczna forma zakłada połączenie 4 krótkich prezentacji opisujących konkretne realizacje z polskich i zagranicznych miast z moderowaną dyskusją.

Moderacja: Artur Celiński

**

Miejsce: Biurowiec ILMET

adres: Rondo ONZ / al. Jana Pawła II 15

Budowę biurowca rozpoczęto w 1995 roku, a zakończono dwa lata później. Projekt 83-metrowego wieżowca opracowali Miljenko Dumencic oraz Mirosław Kartowicz. W holu głównym budynku znajduje się podświetlana plastikowa tuba zawierająca akt położenia kamienia węgielnego z 12 czerwca 1995 roku, polskie i austriackie dzienniki oraz kilka polskich banknotów sprzed denominacji. Właściciel budynku, firma Skanska, planuje w najbliższym czasie jego wyburzenie i budowę nowego, większego obiektu. Aktualnie większość biurowca jest niewykorzystywana, funkcjonuje jedynie podziemny parking oraz część przestrzeni biurowo-usługowych na parterze.

**

Współpraca:

Instytut Dizajnu w Kielcach

Magazyn Miasta

Pogłos

Centrala

Tomasz Kubaczyk

Żywa Ulica

Kolektyw Palce Lizać

www.niaiu.pl