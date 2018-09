Pierwszy dzień jesieni. Kiedy rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień?

Lato mija bezpowrotnie. Powoli chowamy na dno szafy lekkie sukienki, krótkie spodnie i przewiewne T-shirty. Przeglądamy zdjęcia ze słonecznej plaży i zastanawiamy się, jak to możliwe, że czas mija w tak zawrotnym tempie. Głowa do góry, przed nami nowe początki i nowa, równie piękna i ciekawa pora roku. Jesień - bo oczywiście o niej mowa - to krótsze dni i chłodniejsza temperatura, ale i zbieranie kasztanów, otulanie się ciepłymi szalami i wieczorem z kocem oraz gorącą herbatą. Nie możemy się doczekać!

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni

Wieczory już są dużo chłodniejsze niż zaledwie kilka tygodni temu, ale lato wciąż trwa. Kiedy więc oficjalnie powitamy nową porę roku? Pierwszy dzień jesieni zarówno kalendarzowej, jak i astronomicznej przypada na wrzesień.