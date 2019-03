Pierwszy dzień wiosny, Warszawa. "Malarze podwórkowi" wyruszają na walkę z bazgrołami. Można się do nich przyłączyć

- Na początku podzielimy zadania i wyjaśnimy zasady. Zależy nam na tym, żeby działać legalnie, czyli malować tylko tam, gdzie mamy zgodę. W pobliżu jest kilka śmietników, które zostały zgłoszone zarządcy budynków.Finał akcji planowany jest na godzinę 12:00, kiedy to malarze podwórkowi dotrą do garaży przy ul. Pawiej 38. Tam znajdują się najbardziej obraźliwe napisy – rysuje plan akcji Marek Ślusarz.

Dlatego miejscy aktywiści i aktywistki postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i chcą podjąć zdecydowane działania, które mają zmienić poniszczoną okolicę. Do akcji "odmalowywania" Muranowa przyłączyć może się każdy. Udział jest darmowy, a organizatorzy zapewniają wałki, pędzle i farby, konieczne do pomalowania zniszczonych przestrzeni.

Dzień wcześniej licealiści będą brać udział w lekcji specjalnej, na której odbędzie się warsztat o mowie nienawiści. – Wyszkoleni przez nas uczniowie, to wyspecjalizowani wolontariusze,którzy będą przekazywać zdobytą na warsztatach wiedzę mieszkańcom, chętnym sięgnąć po wałek. Chodzi też o to, by mimo obecnej na murach nienawiści móc zadbać o naszą okolicę w radosnej atmosferze – mówi Dariusz Paczkowski, prowadzący warsztaty, na co dzień znany artysta street artz fundacji Klamra.

Jeśli nie macie ochoty brać udziału w takim wydarzeniu - możecie pomóc przekazując farby albo przyrządy do malowania. - Prowadzimy zbiórki farb, które zostają mieszkańcom po remontach. To swego rodzaju plaster dla zranionych sprayem elewacji – Ślusarz.

Kontakt z organizatorami: przepisnamuranow@gmail.com lub na Facebooku "Przepis na Muranów".

