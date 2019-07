Pierwszy krok do trzeźwego życia

Ciągle o ludziach uzależnionych od alkoholu myślimy stereotypowo: osoby, których potknięcia życiowe doprowadziły do uzależnienia, zaniedbani, bez szans na wyjście z nałogu.

Jakże ten obrazek różni się od tego jak wyglądają osoby uzależnione z wielkich aglomeracji. Managerowie, właściciele firm, naukowcy, panie domu, młodzież i dzieci z dobrego domu … osoby, które na co dzień poddawane są ogromnej presji, podejmują odpowiedzialne decyzje i obracają dużymi pieniędzmi, od których dużo się wymaga. Alkohol pojawia się u nich na początku głównie dla odprężenia, zredukowania niepokoju i lepszego snu. W dużych ilościach zaczyna być obecny na imprezach firmowych, rodzinnych i ze znajomymi. Coraz częściej upijają się, coraz częściej „urywa im się film”. Reagują rozdrażnieniem, kiedy ktoś zaczyna im ograniczać dostęp do alkoholu. Unikają rozmów na temat braku ich panowania nad piciem. Droga do podjęcia leczenia jest zwykle długa i wyboista. Często motywami podjęcia decyzji o rozpoczęciu terapii są doznane szkody i przykre konsekwencje z powodu picia. Może być to rozpad rodziny, utrata pracy, depresja, długi, a nawet ogromna tragedia. Nagromadzone problemy otwierają oczy osobie uzależnionej. Ważne, aby w takim momencie wraz ze wsparciem bliskich, uzależniony trafił na fachową opiekę.

Internet jest pełen ofert placówek, które zajmują się profesjonalnym odtruwaniem i terapią osób uzależnionych. Jak wybrać tę właściwą? „Najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Każda osoba zmagająca się z uzależnieniem od alkoholu czy środków psychoaktywnych, pomimo tego samego mechanizmu ma inny początek i motywy decyzji o odstawieniu. Dobrze jest rozpocząć pracę nad uzależnieniem od zapewnienia pacjentowi maksimum poczucia bezpieczeństwa. Zwykle proces rozpoczyna się od odtrucia organizmu - tu przychodzi z pomocą farmakologia podawana pod okiem psychiatry i wykwalifikowanej kadry medycznej. Organizm oczyszczany jest tak, aby pacjent jak najmniej odczuł skutki zespołu odstawiennego. Następnie rozpoczyna się proces terapeutyczny. Prowadzimy zarówno terapię indywidualną jak i grupową, gdzie uświadamiamy chorym mechanizmy uzależnienia i sposoby jego leczenia. Każdy z uczestników terapii dowiaduje się, że” jest sposób” na wyjście z pułapki uzależnienia, jednak czeka ich ciężka praca, z ogromną ilością momentów zawahania i zwątpienia. Można by powiedzieć „...kto nie maszeruje, ten ginie”. Ale warto. Ludzie, którzy rzetelnie przepracowali terapię, zupełnie inaczej postrzegają wszystko co dookoła ich otacza. Cenią sobie spokój, optymizm, dobroć, radość i pogodę ducha – czyż to nie najważniejsze cechy dobrego człowieczeństwa? Codzienność bez biegania z szaleństwem w oczach, pychy i rozczarowań – to nowe, piękne życie - mówi Leszek Polkowski, współwłaściciel prywatnego ośrodka Twój Detoks w Konstancinie-Jeziornej.

Problem z uzależnieniem to ciągle wstydliwa sprawa. Dlatego coraz częściej osoby z grupy wysokofunkcjonujących alkoholików poszukują dyskrecji i wysokich standardów podczas pobytu na terapii. Jednym z takich ośrodków jest Twój Detoks, mieszczący się w pięknej willi otoczonej ogrodem. Walory kliniki doceniają byli pacjenci: „Miejsce jest piękne, położone z daleka od ciekawskich oczu, z daleka ruchu ulicznego. Samo miejsce faktycznie przypomina dom (nie udało mi się go znaleźć za pierwszym razem), więc dla osoby ceniącej anonimowość i dyskrecję jest to miejsce wręcz wymarzone. Ośrodek w środku jest kameralny, można powiedzieć, że ośrodka w twardej formie tego słowa nie przypomina, a przypomina coś na wzór domu o wysokim standardzie. Ogród jest piękny i wyciszony, dość spory. (…) "- pisze w opiniach o ośrodku, Grzegorz.

Ośrodek Twój Detoks w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą zapewnia zarówno odtrucie alkoholowe, jak też od środków psychoaktywnych oraz pełną terapię wpierającą w zakresie zachowań związanych z funkcjonowaniem w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.