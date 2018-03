Pierwszy polski serial Netfliska będzie kręcony w Warszawie. Premiera jeszcze w tym roku (© FOT. SYLWIA DABROWA)

Ten serial od początku budził wielkie emocje. Nic dziwnego, w końcu w "1983" zobaczymy plejadę świetnych aktorów. Reżyserią zajmie się m.in Agnieszka Holland. Co jednak ważniejsze - to pierwszy polski serial oryginalny Netfliska. Zobaczymy go jeszcze w tym roku.





W serialu będziemy śledzić perypetie bohaterów, którzy odkrywają spisek zmieniający bieg historii Polski. Jego fabuła rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie żelazna kurtyna nigdy nie opadła.



Ośmioodcinkowy sezon kręcony jest w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie oraz na Śląsku. Światowa premiera planowana jest na



Czytaj więcej: Tiger rehabilituje się za skandaliczną reklamę energetyka. Przygotowuje kolejne akcje dla Powstańców



Zobaczcie też: Fotograf Marcin Tyszka: "Kocham Warszawę za energię. I za ciągły rozwój"! Robert Więckiewicz, Andrzej Chyra, ale i aktorzy młodego pokolenia - Maciej Musiał, Michalina Olszańska, czy Zofia Wichłacz. To gwiazdy powstającego właśnie serialu "1983", który już zdążył wywołać niemały szum. Pierwszy polski serial oryginalny Netflixa wyreżyseruje nominowana do Oscara Agnieszka Holland i Kasia Adamik oraz Olga Chajdas i Agnieszka Smoczyńska.W serialu będziemy śledzić perypetie bohaterów, którzy odkrywają spisek zmieniający bieg historii Polski. Jego fabuła rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie żelazna kurtyna nigdy nie opadła.Ośmioodcinkowy sezon kręcony jest w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie oraz na Śląsku. Światowa premiera planowana jest na 2018 rok

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.