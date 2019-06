Pierwszy samolot elektryczny przeleci trasę z Wrocławia do Warszawy

Samolot elektryczny przyleci do Warszawy

Pierwszy w Polsce samolot elektryczny ma pojawić się na niebie 8 czerwca. Pokona trasę z Wrocławia do Warszawy, po drodze zatrzymując się, m.in. w Częstochowie. Jak zapewniają twórcy tej maszyny, jest to zaledwie pierwsza jaskółka w nadchodzącej rewolucji, ale szybki rozwój rynku może sprawić, że wkrótce elektryczne samoloty staną się codziennością. – Samoloty elektryczne to zdaniem wielu lotniczych ekspertów przyszłość tej dziedziny transportu. Dziś na drodze do ich rozwoju stoi jeszcze wiele ograniczeń takich jak choćby mała pojemność baterii i w konsekwencji ograniczony zasięg. Pamiętajmy jednak, że pierwszy na świecie lot samolotu z silnikiem tłokowym w 1903 roku trwał tylko 12 sek. Zaledwie 16 lat później samolot po raz pierwszy pokonał Atlantyk. Myślę, że rozwój samolotów elektrycznych będzie się dokonywał w podobnym tempie – przekonuje Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum.

Ekologiczny samolot na baterie

Samolot Pipistrel Alpha Electro to pierwsza seryjnie produkowana ultralekka maszyna tego typu o napędzie elektrycznym. Pojazd wyposażono w silnik elektryczny o mocy 60 kW, który rozwija prędkość przelotową 157 km/h. Jak na razie, zamontowana pod pokładem bateria daje możliwość 55-minutowego lotu, ale należy przypuszczać, że jej pojemność będzie stale zwiększana. Co więcej, zerowa emisja CO2 oraz niski poziom hałasu czynią z pojazdu idealny samolot do lotu nad dużymi aglomeracjami, bez potrzeby martwienia się o normy spalania i hałasu.