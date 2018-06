Dopiero latem przyszłego roku będziemy mogli skorzystać z pierwszego w Warszawie wodnego placu zabaw, który powstanie na terenie Parku Henrykowskiego na Białołęce. Jego budowa pochłonie milion złotych. Wiemy już jednak, jak wyczekiwany przez mieszkańców stolicy projekt będzie wyglądał. Dalsza część artykułu poniżej.

Wodny plac zabaw to jeden ze zwycięskich projektów ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jednocześnie jest to jedna z najdroższych inwestycji realizowanych właśnie w ten sposób. Od początku ten pomysł wzbudzał duże emocje. Początkowo został zweryfikowany negatywnie, ponieważ dzielnica stwierdziła, że nie da rady zrealizować go w ciągu roku, a taki jest warunek wykorzystywania środków pochodzących z budżetu partycypacyjnego.Mieszkańcy nie chcieli jednak dać za wygraną i naciskając na dzielnicowy ratusz dopięli swego. Białołęka na projekt się zgodziła, zastrzegając jednak, że będzie można z niego w pełni skorzystać dopiero latem 2019 roku.- To bardzo duża inwestycja, więc od razu wiedzieliśmy, że na sezon letni 2018 nie wyrobimy się. Niewykluczone, że wodny park zostanie ukończony jeszcze w tym roku, ale korzystać z niego będziemy tak naprawdę latem, więc nie ma większego znaczenia, czy ukończymy go w grudniu czy marcu przyszłego roku - tłumaczy Marzena Gawkowska, rzecznik dzielnicy Białołęka.Wodny plac zabaw jest aktualnie w trakcie projektowania. Dzielnica posiada już pierwsze wizualizacje, ale nie są one udostępniane. Zasadnicza część projektu budowlanego jest już gotowa, zatem wiemy jak ten - najdroższy w historii budżetu partycypacyjnego na Białołęce projekt - będzie wyglądał. Wodny plac zabaw będzie miał formę betonowej niecki, pokrytej kolorową gumową nawierzchnią antypoślizgową. Całość przybierze kształt klepsydry. Wydzielona będzie część dla najmłodszych, która wyposażona będzie w dysze tryskające wodą z poziomu gruntu o mniejszym ciśnieniu wody oraz część dla starszych dzieci z zamontowanymi zabawkami wodnymi. W planach są kołowrotki, grzybki, wodny tunel oraz gejzery. Projektowana jest także automatyczna toaleta z parawanową przebieralnią.- Mamy nadzieję, że w ramach miliona złotych przeznaczonego na całą inwestycję, wystarczy środków montaż toalet, które w przypadku tego rodzaju inwestycji są potrzebne. Koncepcja wodnego placu zabaw jest cały czas konsultowana z autorką pomysłu, która zgłosiła go do budżetu partycypacyjnego. Po odebraniu projektu budowlanego wystąpimy o pozwolenie na budowę. Po jego uzyskaniu ogłosimy przetarg na wykonawcę robót. Atrakcja będzie gotowa na przyszłoroczne upały - mówi rzecznik Białołęki.Wieczorem park rozświetli ledowa fontanna. Na terenie wodnego placu zabaw przewidziane zostały także ławki oraz kosze na śmieci . Całość będzie ogrodzona i otoczona zielonymi krzewami.