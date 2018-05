W ciągu kilku zaledwie dni policjanci Komisariatu Rzecznego wielokrotnie interweniowali nad brzegami Wisły. Bez ich sprawnej pomocy mogłoby dojść do tragedii. Jak przypominają policjanci, Wisła jest bardzo niebezpieczną rzeką, a bezmyślna kąpiel może zakończyć się utratą życia. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

W sobotę wczesnym rankiem z rwącego nurtu pod Mostem Poniatowskiego, patrol motorowodny wydobył trzydziestoletniego mężczyznę. Próbował on przepłynąć Wisłę na oczach swojego znajomego. Wyzwanie wyglądało z początku niewinnie, jednak ten odcinek rzeki jest jednym z najbardziej niebezpiecznych. Ponad 7 metrowa głębokość oraz odbijający się od filarów mostu nurt tworzący liczne zawirowania stanowi trudność nawet dla policyjnej motorówki - alarmują policjanci i dodają, że nawet doświadczony pływak miałby poważne problemy w sprawnym pokonaniu Wisły. Na szczęście młodego mieszkańca stolicy, szybka policyjna interwencja zakończyła się dla niego szczęśliwie.Co roku policjanci wodni apelują o rozsądek nad wodą. Co roku pomimo przypominania, zbyt często dochodzi do tragedii. Wiele interwencji policyjnych dotyczy udzielania pomocy osobom, które próbują swoich sił w wodzie. Często są to zachowania podyktowane zgubnym wpływem spożytego wcześniej alkoholu. Wiele osób próbuje przepłynąć wpław Wisłę, myśląc że umiejętność pływania im w tym pomoże.Warszawski odcinek Wisły należy do bardzo wymagających jeśli chodzi o żeglugę, a tym bardziej nie nadaje się pływania wpław. Silny nurt, kamieniste brzegi i wahania głębokości stanowią duże ryzyko dla amatorów wodnych przyjemności. Na miejskich plażach stoją znaki „Zakaz kąpieli”, które mają przestrzegać przed nierozsądnym wchodzeniem do wody. Czasami wejście do wody po kolana może również skończyć się nieszczęśliwie ze względu na nierówne dno, liczne uskoki oraz nurt, który przy zachwianiu równowago może niespodziewanie zabrać ze sobą brodzącego.Funkcjonariusze Komisariatu Rzecznego przypominają, że kąpiel w Wiśle jest zabroniona, a liczne budowle wodne ustawione na rzece (mosty, śluzy, jazy, progi, ostrogi) powodują odbicia nurtu i liczne zawirowania. Alkohol nad wodą jest złym doradcą. Większość utonięć jest spowodowana wcześniejszym jego spożyciem - dodają.