Pijany Ukrainiec za kierownicą we Wszystkich Świętych. "Wysiadł z samochodu i zaczął uciekać"

Prowadził pijany we Wszystkich Świętych. "Trzeba było użyć siły fizycznej i kajdanek"

Do zdarzenia doszło 1 listopada we wczesnych godzinach porannych. Strażnicy patrolujący ulicę Lucerny w warszawskim Wawrze, dostrzegli auto jadące zygzakiem. Padło podejrzenie, że kierujący może być pod wpływem alkoholu, wobec czego mundurowi postanowili interweniować. Kiedy kierowca zatrzymał się w rejonie ulicy Antenowej, dostrzegł zmierzających w jego stronę funkcjonariuszy straży miejskiej. Wówczas gwałtownie wysiadł z samochodu i zaczął uciekać. Nie był to jednak spektakularny pościg rodem z kina akcji.

Uciekinier zdążył pokonać kilka metrów, gdy został ujęty, jednak nie zaprzestał prób ucieczki – trzeba było użyć siły fizycznej i kajdanek, aby mężczyzna zrozumiał, że ucieczka jest daremna – informuje stołeczna straż miejska

Prowadził pijany we Wszystkich Świętych. Ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie

Strażnicy relacjonowali, że jeszcze w trakcie obezwładniania mężczyzny, wyczuli od niego silną woń alkoholu. Na miejsce wezwano patrol policji, który przewiózł ujętego kierowcę do komisariatu przy Mrówczej. Badanie alkomatem wykazało 1,24 promila alkoholu w jego organizmie. Podczas legitymowania wyszło na jaw, że zatrzymany jest obcokrajowcem, a dokładniej - obywatelem Ukrainy. Dalsze czynności wobec zatrzymanego prowadzić będzie policja.